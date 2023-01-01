Частину отримає Луцьк: Україна отримала від Європейського інвестиційного банку 30 млн євро





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Фінансування буде спрямоване на вирішення потреб із модернізації таких міст, як Київ, Одеса, Львів, Луцьк та Суми.



Зокрема, 22 мільйони євро було виділено на придбання нових екологічно чистих тролейбусів і трамваїв для Києва, Львова та Одеси. А решту 8,74 мільйона євро було спрямовано на підтримку ключових муніципальних проектів. Мова йде про рекультивацію Грибовицького сміттєзвалища та управління твердими побутовими відходами у Львові, впровадження енергоефективних заходів у дитячих садках Сум, а також покращення систем водопостачання та водовідведення у Луцьку.



"ЄІБ непохитно підтримує Україну. Це нове фінансування підкреслює наше зобов’язання підтримати не тільки в наданні негайної допомоги, але й у довгостроковій відбудові країни. Незалежно від того, йдеться про нове трамвайне сполучення чи покращення місцевих послуг, усе, що ми робимо, спрямоване на сприяння економічному відновленню та нормалізації повсякденного життя ураженого війною українського народу", - сказав президент ЄІБ Вернер Хойєр.



Кошти від Світового банку для України

Нагадаємо, ще кілька тижнів тому Світовий банк виділив для України 232 млн доларів. Кошти направили на ремонт пошкодженого внаслідок війни житла.



Також у червні наша країна отримала від Світового банку понад 60 млн доларів для фінансування виплат педагогам.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Європейський інвестиційний банк виділив для України 30 мільйонів євро. Коту будуть направлені на покращення інфраструктури та міського громадського транспорту.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ЄІБ.Фінансування буде спрямоване на вирішення потреб із модернізації таких міст, як Київ, Одеса, Львів, Луцьк та Суми.Зокрема, 22 мільйони євро було виділено на придбання нових екологічно чистих тролейбусів і трамваїв для Києва, Львова та Одеси. А решту 8,74 мільйона євро було спрямовано на підтримку ключових муніципальних проектів. Мова йде про рекультивацію Грибовицького сміттєзвалища та управління твердими побутовими відходами у Львові, впровадження енергоефективних заходів у дитячих садках Сум, а також покращення систем водопостачання та водовідведення у Луцьку."ЄІБ непохитно підтримує Україну. Це нове фінансування підкреслює наше зобов’язання підтримати не тільки в наданні негайної допомоги, але й у довгостроковій відбудові країни. Незалежно від того, йдеться про нове трамвайне сполучення чи покращення місцевих послуг, усе, що ми робимо, спрямоване на сприяння економічному відновленню та нормалізації повсякденного життя ураженого війною українського народу", - сказав президент ЄІБ Вернер Хойєр.Кошти від Світового банку для УкраїниНагадаємо, ще кілька тижнів тому Світовий банк виділив для України 232 млн доларів. Кошти направили на ремонт пошкодженого внаслідок війни житла.Також у червні наша країна отримала від Світового банку понад 60 млн доларів для фінансування виплат педагогам.

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