Від отриманих поранень у лікарні Дніпра помер Герой з Волині Степан Локшина
Сьогодні, 11:42
У Дніпрі в лікарні помер воїн з Волині Степан Локшина.
Про це повідомив міський голова Нововолинська Борис Карпус.
"На жаль, знову сумна новина з фронту. Перестало битися серце нашого Захисника Степана Локшина, 1980 року народження, жителя Нововолинська. Від отриманих поранень він помер у медичному закладі Дніпра. Висловлюю щирі співчуття рідним і побратимам", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що інформація щодо прибуття тіла та чину похорону буде згодом.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомив міський голова Нововолинська Борис Карпус.
"На жаль, знову сумна новина з фронту. Перестало битися серце нашого Захисника Степана Локшина, 1980 року народження, жителя Нововолинська. Від отриманих поранень він помер у медичному закладі Дніпра. Висловлюю щирі співчуття рідним і побратимам", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що інформація щодо прибуття тіла та чину похорону буде згодом.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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