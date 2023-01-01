Від отриманих поранень у лікарні Дніпра помер Герой з Волині Степан Локшина

Степан Локшина.



Про це Борис Карпус.



"На жаль, знову сумна новина з фронту. Перестало битися серце нашого Захисника Степана Локшина, 1980 року народження, жителя Нововолинська. Від отриманих поранень він помер у медичному закладі Дніпра. Висловлюю щирі співчуття рідним і побратимам", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що інформація щодо прибуття тіла та чину похорону буде згодом.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Дніпрі в лікарні помер воїн з ВолиніПро це повідомив міський голова Нововолинська"На жаль, знову сумна новина з фронту. Перестало битися серце нашого Захисника Степана Локшина, 1980 року народження, жителя Нововолинська. Від отриманих поранень він помер у медичному закладі Дніпра. Висловлюю щирі співчуття рідним і побратимам", - йдеться в повідомленні.Зазначається, що інформація щодо прибуття тіла та чину похорону буде згодом.

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