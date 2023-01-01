Від отриманих поранень у лікарні Дніпра помер Герой з Волині Степан Локшина

Від отриманих поранень у лікарні Дніпра помер Герой з Волині Степан Локшина
У Дніпрі в лікарні помер воїн з Волині Степан Локшина.

Про це повідомив міський голова Нововолинська Борис Карпус.

"На жаль, знову сумна новина з фронту. Перестало битися серце нашого Захисника Степана Локшина, 1980 року народження, жителя Нововолинська. Від отриманих поранень він помер у медичному закладі Дніпра. Висловлюю щирі співчуття рідним і побратимам", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що інформація щодо прибуття тіла та чину похорону буде згодом.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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