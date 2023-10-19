Як депутати Верховної Ради голосували за заборону УПЦ МП. ПРІЗВИЩА





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"Проти" голосували 11 депутатів від "Платформи за життя та мир", 3 представники від "Відновлення України". Двоє нардепів утримались від голосування, а 17 – не голосували.



Серед інших на голосуванні не були присутні Мазенцева М.С ("Слуга народу"), Забуранна Л.В. ("Слуга народу"), Разумков Д.О. (позафракційний) та голова партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко.



Проголосували "за" голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія та перший заступник голови франції СН Андрій Мотовиловець.



Проголосували "проти":



"Платформа за життя та мир"



◾ Бойко Ю.А



◾ Дунаєв С.В.



◾ Качний О.С.



◾ Ларін С.М.



◾ Макаренко М.В.



◾ Мамоян С.Ч.



◾ Скорик М.Л.



◾ Колтунович О.С.



◾ Папієв М.М.



◾ Пузатов О.Е.



◾ Чорний В.І.



"Відновлення України"



◾ Бурміч А.П.



◾ Шевченко Є.В.



◾ Дмитрук А.Г.



Позафракційні:



◾ Шпенов Д.Ю.



Утрималися:



◾ Мазурашу Г.Г ("Слуга народу")



◾ Воронько О.Є. ("Відновлення України")



Не голосували:



◾ Бужанський М.А ("Слуга народу")



◾ Воронов В.А. ("Слуга народу")



◾ Діденко Ю.О. ("Слуга народу")



◾ Брагар Є.В. ("Слуга народу")



◾ Касай К.І. ("Слуга народу")



◾ Мурдій І,Ю. ("Слуга народу")



◾ Перпебийніс М.В. ("Слуга народу")



◾ Кормишкіна І.В. ("Слуга народу")



◾ Савченко О.С. ("Слуга народу")



◾ Тарасенко Т.П. ("Слуга народу")



◾ Чернявський С.М. (Слуга народу)



◾ Хоменко О.В. (Слуга народу)



◾ Іоффе Ю.Я. (Платформа за життя та мир)



◾ Павленко Ю.О. (Платформа за життя та мир)



◾ Німченко В.І. (Платформа за життя та мир)



◾ Яковенко Є.Г. (Відновлення України)



◾ Гузь І.В. (За майбутнє).



Волинський нардеп Ігор Гузь стверджує, що його голос не врахували, бо стався технійчний збій.



«Голосував «за» законопроект, але стався технічний збій системи, картка не спрацювала. Заява про це написана і оголошена Стефанчуком в залі засідань. Сумніватися в моїй позиції щодо даного питання смішно!», - наголосив Гузь.



Нагадаємо, сьогодні Верховна Рада проголосувала у першому читанні за заборону релігійних організацій, пов'язаних із рф. Зокрема, це стосується УПЦ МП. Далі будуть додаватися правки. Коли саме буде голосування у другому читанні – поки невідомо.



Раніше LB.ua стало відомо з власних джерел, що Верховна Рада проголосує за заборону УПЦ МП на найближчому засіданні. Необхідна кількість голосів для ухвалення законопроєкту є.



1 грудня 2022 року президент Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО щодо заборони діяльності в Україні релігійних організацій, афілійованих із центрами впливу в росії. Відповідний законопроєкт Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради 19 січня 2023 року, передбачалося, що депутати винесуть його на розгляд у травні. Однак 23 вересня спікер Руслан Стефанчук заявив, що голосів за заборону УПЦ МП немає – “йде внутрішня дискусія”.



У серпні депутати почали збір підписів під зверненням до спікера парламенту Руслана Стефанчука з вимогою винести на розгляд законопроєкти, які допоможуть

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