На Дрогобиччині нелюд спалив живцем співмешканку: подробиці

На Дрогобиччині нелюд спалив живцем співмешканку: подробиці
За публічного обвинувачення прокурорів Дрогобицької окружної прокуратури 43-річного чоловіка визнано винним в умисному вбивстві. Про це пише Crimezone.

Йому призначено покарання у виді 13 років позбавлення волі.
Прокурори в суді довели, що у травні 2022 року у Дрогобичі обвинувачений жорстоко вбив свою співмешканку.

В той день між ними трапився конфлікт. В ході суперечки, перебуваючи у кімнаті власного будинку, фігурант облив 40-річну жінку бензином та підпалив її. Потім він виштовхав її на подвір’я, де знов облив бензином, що призвело до сильнішого загорання.

Очевидці події викликали поліцію та швидку допомогу. Проте потерпіла від отриманих опіків померла в лікарні.
До набрання вироком законної сили чоловік знаходитиметься під вартою.

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Теги: умисне вбивство
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