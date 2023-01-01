Перестало битися серце важко хворого Героя Валерія Дудки

Валерія Дудки, чиє серце зупинилося після звільнення з лав ЗСУ.



Про це повідомляє Городищенська сільрада.



На Волині поховали учасника бойових дій, учасника АТО Валерія Дудку. Разом із рідними та односельчанами віддати шану військовослужбовцю прийшли голова громади Світлана Соколюк і староста Михлинського округу Яніна Онищук.



Житель села Загаї Дудка Валерій Миколайович, 21.11.1979 р.н., із 2014 року брав участь у антитерористичній операції. Згодом, за станом здоров’я, був звільнений з лав Збройних сил України. Важко хворів. Днями серце українського воїна-патріота перестало битися.



«Щирі співчуття рідним і близьким. Нехай Бог упокоїть душу Валерія у Царстві небесному. Вічна слава та пам’ять!» - йдеться у повідомленні.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У селі Загаї Городищенської громади провели в останню путь Героя, чиє серце зупинилося після звільнення з лав ЗСУ.Про це повідомляє Городищенська сільрада.На Волині поховали учасника бойових дій, учасника АТО Валерія Дудку. Разом із рідними та односельчанами віддати шану військовослужбовцю прийшли голова громадиі староста Михлинського округуЖитель села Загаї Дудка Валерій Миколайович, 21.11.1979 р.н., із 2014 року брав участь у антитерористичній операції. Згодом, за станом здоров’я, був звільнений з лав Збройних сил України. Важко хворів. Днями серце українського воїна-патріота перестало битися.«Щирі співчуття рідним і близьким. Нехай Бог упокоїть душу Валерія у Царстві небесному. Вічна слава та пам’ять!» - йдеться у повідомленні.

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