У Луцьку рідні військових зібралися на мирний пікет за право на демобілізацію





До пікету долучилися майже пів сотні людей,



Акція розпочалася орієнтовно о 10-й ранку. Учасники тримали у руках плакати із закликами демобілізувати бійців, які захищають Україну з перших днів повномасштабної війни.



"Перше питання в дітей: чи дзвонив тато? Сьогодні другий день його немає на зв’язку. Гудки ідуть, а він не відповідає. Що думати? Вони виснажені", — говорить учасниця пікету, лучанка Людмила.



"Вони пішли добровольцями. 25-го лютого мій пішов і був один єдиний раз вдома неповних 10 днів за півтора року", — каже дружина військовослужбовця Ольга.



Орієнтовно об одинадцятій годині до учасників акції приїхали заступник голови обласної адміністрації Сергій Мовенко, голова Луцької районної військової адміністрації Анатолій Костик та начальниця організаційного відділу Луцької міськради Олена Барська.



Поспілкувавшись з рідними військовослужбовців, Сергій Мовенко запропонував скласти колективне звернення. "Тоді ми звернемось до центральних органів виконавчої влади, до законодавців самого високого рівня і донесемо вашу точку зору і що ви хочете зробити", — сказав Мовенко.



Як розповів Суспільному начальник управління превентивної діяльності Юрій Сидорук, акція не була узгоджена з місцевою владою, але нікого з учасників не притягатимуть до адміністративної відповідальності.



Що про демобілізацію розповіли в ТЦК та СП



Відповідно до Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" під час воєнного стану демобілізація неможлива, розповіла Суспільному пресофіцерка обласного терцентру комплектування та соціальної підтримки Уляна Кравчук.



"Військовослужбовці мають підстави на звільнення. Це за віком – 60 років, за станом здоров’я, на підставі висновку ВЛК, за віком... Перелік сімейних обставин, які дають право на звільнення це: виховання військовослужбовцем дитини з інвалідністю до 18 років, необхідність постійного догляду за дружиною чи чоловіком або дитиною, або ж батьками своїми чи дружини", — зазначила пресофіцерка.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 27 жовтня на Театральному майдані у Луцьку відбувся мирний пікет за право на демобілізацію після 18 місяців служби. На акцію прийшли рідні військовослужбовців.До пікету долучилися майже пів сотні людей, інформує Суспільне.Акція розпочалася орієнтовно о 10-й ранку. Учасники тримали у руках плакати із закликами демобілізувати бійців, які захищають Україну з перших днів повномасштабної війни."Перше питання в дітей: чи дзвонив тато? Сьогодні другий день його немає на зв’язку. Гудки ідуть, а він не відповідає. Що думати? Вони виснажені", — говорить учасниця пікету, лучанка"Вони пішли добровольцями. 25-го лютого мій пішов і був один єдиний раз вдома неповних 10 днів за півтора року", — каже дружина військовослужбовцяОрієнтовно об одинадцятій годині до учасників акції приїхали заступник голови обласної адміністрації, голова Луцької районної військової адміністраціїта начальниця організаційного відділу Луцької міськрадиПоспілкувавшись з рідними військовослужбовців, Сергій Мовенко запропонував скласти колективне звернення. "Тоді ми звернемось до центральних органів виконавчої влади, до законодавців самого високого рівня і донесемо вашу точку зору і що ви хочете зробити", — сказав Мовенко.Як розповів Суспільному начальник управління превентивної діяльності, акція не була узгоджена з місцевою владою, але нікого з учасників не притягатимуть до адміністративної відповідальності.Відповідно до Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" під час воєнного стану демобілізація неможлива, розповіла Суспільному пресофіцерка обласного терцентру комплектування та соціальної підтримки"Військовослужбовці мають підстави на звільнення. Це за віком – 60 років, за станом здоров’я, на підставі висновку ВЛК, за віком... Перелік сімейних обставин, які дають право на звільнення це: виховання військовослужбовцем дитини з інвалідністю до 18 років, необхідність постійного догляду за дружиною чи чоловіком або дитиною, або ж батьками своїми чи дружини", — зазначила пресофіцерка.

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