Школярі з Волині – найкращі математики в Україні

Школярі з Волині – найкращі математики в Україні
Учні з Волині стали найкращими на турнірі з математики.

Про це повідомили у Волинській обласній військовій адміністрації.

З 27 по 29 жовтня на базі Київської школи економіки відбувався ХХIІI Всеукраїнський турнір юних математиків імені професора М. Й. Ядренка. Участь в престижному інтелектуальному змаганні взяли три команди з Волині та продемонстрували чудові результати.

Зокрема, команда Луцького ліцею № 9 здобула перемогу - І місце. Вони обійшли у фіналі команди з Житомира та Харкова, яким журі присудили почесне ІІ місце. Натомість команда Волинського наукового ліцею виборола ІІІ місце, лише трохи відставши від трійки лідерів.

Окрім того, в рамках Всеукраїнського турніру юних математиків провели традиційну олімпіаду серед учасників інтелектуального змагання. Відтак, талановиті волинські школярі здобули три ІІ місця та два ІІІ місця.

До слова, Всеукраїнський турнір юних математиків – це командне змагання серед школярів, в якому вони розв’язують складні математичні задачі дослідницького характеру. У турнірі юних математиків беруть участь команди з п’яти учнів загальноосвітніх шкіл, ліцеїв та гімназій, а персональний склад команди не змінюється протягом усього змагання.

Як зазначила начальниця управління освіти і науки облдержадміністрації Наталія Матвіюк, Волинь – одна з областей, де турнірний рух не зупинявся попри карантин та воєнний стан. Волинська мала академія наук зуміла організувати 12 турнірів юних науковців в онлайн форматі, а зараз молоді інтелектуали області змагаються очно.

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Теги: Волинь, наука, математика, турнір, пермога
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