У листопадів українців можуть чекати коливання курсу долара





Як розповів Тарас Лєсовий, Національний банк (НБУ) після скасування фіксованого курсу долара все ж не поспішає відпускати вартість інвалюти у вільне плавання, хоч і поступово послаблює контроль.



"Поточні курси залежатимуть саме від тактики Нацбанку, який може дати трохи більше курсової свободи на міжбанку... Можна з певними застереженнями очікувати, що саме наступного місяця амплітуда коливань стане помітнішою. Від цього залежатиме не лише офіційний курс, а й готівковий курс, що більшою мірою залежатиме від офіційного", – додав Лєсовий.



Проте орієнтовний коридор коливань на готівковому ринку, за його прогнозами, не перевищить межі 38-39 грн/дол. На міжбанку вартість долара коливатиметься в районі 37 грн, вважає Лєсовий.



Директорка департаменту казначейських операцій Юнекс Банку Ганна Золотько також вважає, що нинішня тенденція до зміцнення готівкової гривні ослабне. Однак, банкір упевнена: до 39 грн/дол. курс поки не дійде і в перший тиждень листопада коливатиметься в межах 37,6-38,2 грн/дол.



Як попереджає Лєсовий, загалом на листопадовий курс валют в Україні ще можуть вплинути непередбачувані фактори. Серед них, зокрема, ситуація на фронті та наслідки можливих ракетних та дронових атак Росії на українську інфраструктуру.



Як повідомляв OBOZ.UA, економіка України показала суттєве зростання за підсумками вересня-2023 року. Однак тепер на збереження цієї тенденції безпосередньо впливатиме ситуація в енергосистемі, вважають фахівці.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Українців з листопада можуть очікувати активніші, ніж у жовтні, коливання курсу долара. Проте, за прогнозами банкірів, вартість готівкової американської валюти однозначно не підніметься вище за 39 грн, і навіть може залишитися в межах до 38,2 грн.Як розповів OBOZ.UA , начальник департаменту казначейства Глобус Банку, Національний банк (НБУ) після скасування фіксованого курсу долара все ж не поспішає відпускати вартість інвалюти у вільне плавання, хоч і поступово послаблює контроль."Поточні курси залежатимуть саме від тактики Нацбанку, який може дати трохи більше курсової свободи на міжбанку... Можна з певними застереженнями очікувати, що саме наступного місяця амплітуда коливань стане помітнішою. Від цього залежатиме не лише офіційний курс, а й готівковий курс, що більшою мірою залежатиме від офіційного", – додав Лєсовий.Проте орієнтовний коридор коливань на готівковому ринку, за його прогнозами, не перевищить межі 38-39 грн/дол. На міжбанку вартість долара коливатиметься в районі 37 грн, вважає Лєсовий.Директорка департаменту казначейських операцій Юнекс Банку Ганна Золотько також вважає, що нинішня тенденція до зміцнення готівкової гривні ослабне. Однак, банкір упевнена: до 39 грн/дол. курс поки не дійде і в перший тиждень листопада коливатиметься в межах 37,6-38,2 грн/дол.Як попереджає Лєсовий, загалом на листопадовий курс валют в Україні ще можуть вплинути непередбачувані фактори. Серед них, зокрема, ситуація на фронті та наслідки можливих ракетних та дронових атак Росії на українську інфраструктуру.Як повідомляв OBOZ.UA, економіка України показала суттєве зростання за підсумками вересня-2023 року. Однак тепер на збереження цієї тенденції безпосередньо впливатиме ситуація в енергосистемі, вважають фахівці.

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