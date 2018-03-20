На Волині чоловіка посадили на один рік за 3 грами наркотику





Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду,



Засідання відбулося 27 жовтня.



Чоловік через Телеграм канал придбав наркотичний засіб PVP. Він належить до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено. Відомий також під назвами «ванільне небо», «швидкість», «флакка», «солі» та «альфа».



Обвинувачений отримав пакунок з 3,197 грамами PVP через пошту.



17 березня працівники поліції вилучили заборонену речовину.



Суд призначив покарання у виді один рік та один місяць позбавлення волі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку судили чоловіка, який незаконно придбав небезпечний наркотик.Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду, інформує "Конкурент".Засідання відбулося 27 жовтня.Чоловік через Телеграм канал придбав наркотичний засіб PVP. Він належить до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено. Відомий також під назвами «ванільне небо», «швидкість», «флакка», «солі» та «альфа».Обвинувачений отримав пакунок з 3,197 грамами PVP через пошту.17 березня працівники поліції вилучили заборонену речовину.Суд призначив покарання у виді один рік та один місяць позбавлення волі.

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