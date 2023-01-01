В Україні з'явиться державний реєстр домашніх тварин
Сьогодні, 01:15
Кабінет Міністрів України ухвалив постанову про створення Єдиного державного реєстру домашніх тварин в країні. Ця ініціатива в першу чергу спрямована на реєстрацію собак і котів.
Про це повідомляє Мінцифри України.
Опис тварин, інформація про вакцинацію, стерилізацію та інші дані міститимуться в електронному реєстрі. Про це повідомило Міністерство цифрової трансформації України.
У Мінцифри уточнили, що реєстр спростить отримання документів для тварин та допоможе адаптувати українське законодавство до міжнародних стандартів. Також реєстр допоможе зібрати інформацію про домашніх улюбленців і використовувати її для пошуку загублених тварин, контролю вакцинації та стерилізації.
А також це ще один крок до створення ветпаспорта в Дії. Прямуємо до того, щоб навіть документи пухнастих друзів були під рукою.
Запровадження цього реєстру ще є одним із факторів формування культури відповідального власника. Це дуже важливий напрямок державної політики у сфері поводження із тваринами,
– сказав заступник міністра аграрної політики та продовольства з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Денис Башлик.
За його словами, реєстр робиться з метою створення комплексу заходів для безпеки та добробуту тварин і їх власників.
Українці зможуть добровільно й безплатно вносити інформацію про свого улюбленця в реєстр у державного або приватного ветеринара.
У системі буде функціонал для пошуку домашніх тварин: ви зможете повідомити про знайденого улюбленця або сповістити про втрату свого. Це значно зменшить кількість безпритульних тварин у країні.
Запуск реєстру очікується незабаром.
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Про це повідомляє Мінцифри України.
Опис тварин, інформація про вакцинацію, стерилізацію та інші дані міститимуться в електронному реєстрі. Про це повідомило Міністерство цифрової трансформації України.
У Мінцифри уточнили, що реєстр спростить отримання документів для тварин та допоможе адаптувати українське законодавство до міжнародних стандартів. Також реєстр допоможе зібрати інформацію про домашніх улюбленців і використовувати її для пошуку загублених тварин, контролю вакцинації та стерилізації.
А також це ще один крок до створення ветпаспорта в Дії. Прямуємо до того, щоб навіть документи пухнастих друзів були під рукою.
Запровадження цього реєстру ще є одним із факторів формування культури відповідального власника. Це дуже важливий напрямок державної політики у сфері поводження із тваринами,
– сказав заступник міністра аграрної політики та продовольства з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Денис Башлик.
За його словами, реєстр робиться з метою створення комплексу заходів для безпеки та добробуту тварин і їх власників.
Українці зможуть добровільно й безплатно вносити інформацію про свого улюбленця в реєстр у державного або приватного ветеринара.
У системі буде функціонал для пошуку домашніх тварин: ви зможете повідомити про знайденого улюбленця або сповістити про втрату свого. Це значно зменшить кількість безпритульних тварин у країні.
Запуск реєстру очікується незабаром.
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