В Україні з'явиться державний реєстр домашніх тварин

В Україні з'явиться державний реєстр домашніх тварин
Кабінет Міністрів України ухвалив постанову про створення Єдиного державного реєстру домашніх тварин в країні. Ця ініціатива в першу чергу спрямована на реєстрацію собак і котів.

Про це повідомляє Мінцифри України.

Опис тварин, інформація про вакцинацію, стерилізацію та інші дані міститимуться в електронному реєстрі. Про це повідомило Міністерство цифрової трансформації України.

У Мінцифри уточнили, що реєстр спростить отримання документів для тварин та допоможе адаптувати українське законодавство до міжнародних стандартів. Також реєстр допоможе зібрати інформацію про домашніх улюбленців і використовувати її для пошуку загублених тварин, контролю вакцинації та стерилізації.

А також це ще один крок до створення ветпаспорта в Дії. Прямуємо до того, щоб навіть документи пухнастих друзів були під рукою.

Запровадження цього реєстру ще є одним із факторів формування культури відповідального власника. Це дуже важливий напрямок державної політики у сфері поводження із тваринами,
– сказав заступник міністра аграрної політики та продовольства з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Денис Башлик.

За його словами, реєстр робиться з метою створення комплексу заходів для безпеки та добробуту тварин і їх власників.

Українці зможуть добровільно й безплатно вносити інформацію про свого улюбленця в реєстр у державного або приватного ветеринара.

У системі буде функціонал для пошуку домашніх тварин: ви зможете повідомити про знайденого улюбленця або сповістити про втрату свого. Це значно зменшить кількість безпритульних тварин у країні.

Запуск реєстру очікується незабаром.

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Теги: реєстр, тварини
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