В Україні з'явиться державний реєстр домашніх тварин

Кабінет Міністрів України ухвалив постанову про створення Єдиного державного реєстру домашніх тварин в країні. Ця ініціатива в першу чергу спрямована на реєстрацію собак і котів.Про це повідомляє Мінцифри України.Опис тварин, інформація про вакцинацію, стерилізацію та інші дані міститимуться в електронному реєстрі. Про це повідомило Міністерство цифрової трансформації України.У Мінцифри уточнили, що реєстр спростить отримання документів для тварин та допоможе адаптувати українське законодавство до міжнародних стандартів. Також реєстр допоможе зібрати інформацію про домашніх улюбленців і використовувати її для пошуку загублених тварин, контролю вакцинації та стерилізації.А також це ще один крок до створення ветпаспорта в Дії. Прямуємо до того, щоб навіть документи пухнастих друзів були під рукою.Запровадження цього реєстру ще є одним із факторів формування культури відповідального власника. Це дуже важливий напрямок державної політики у сфері поводження із тваринами,– сказав заступник міністра аграрної політики та продовольства з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Денис Башлик.За його словами, реєстр робиться з метою створення комплексу заходів для безпеки та добробуту тварин і їх власників.Українці зможуть добровільно й безплатно вносити інформацію про свого улюбленця в реєстр у державного або приватного ветеринара.У системі буде функціонал для пошуку домашніх тварин: ви зможете повідомити про знайденого улюбленця або сповістити про втрату свого. Це значно зменшить кількість безпритульних тварин у країні.Запуск реєстру очікується незабаром.