«На щиті» на рідну Волинь повертається Герой з Волині Віталій Козловський
Сьогодні, 11:00
Сьогодні, 8 листопада, на Волині зустрінуть полеглого Героя Віталія Козловського.
Про це повідомили у Ратнівській громаді.
"Сьогодні, 8 листопада, орієнтовно о 14.00 "На щиті" додому повертається стрілець - снайпер механізованого відділення механізованого батальйону старший сержант Козловський Віталій Анатолійович, житель селища Заболоття. Щирі співчуття рідним і близьким", - йдеться в повідомленні.
У громаді закликають відкласти усі справи і вийти зустріти Захисника.
"Принесіть квіти і встеляйте дорогу, долучайтесь до автоколони чи беріть прапор та вийдіть вздовж дороги. Гідно зустріти і провести Героя - наш обов'язок", - наголошують у Ратнівській ТГ.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомили у Ратнівській громаді.
"Сьогодні, 8 листопада, орієнтовно о 14.00 "На щиті" додому повертається стрілець - снайпер механізованого відділення механізованого батальйону старший сержант Козловський Віталій Анатолійович, житель селища Заболоття. Щирі співчуття рідним і близьким", - йдеться в повідомленні.
У громаді закликають відкласти усі справи і вийти зустріти Захисника.
"Принесіть квіти і встеляйте дорогу, долучайтесь до автоколони чи беріть прапор та вийдіть вздовж дороги. Гідно зустріти і провести Героя - наш обов'язок", - наголошують у Ратнівській ТГ.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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