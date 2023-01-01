«На щиті» на рідну Волинь повертається Герой з Волині Віталій Козловський

«На щиті» на рідну Волинь повертається Герой з Волині Віталій Козловський
Сьогодні, 8 листопада, на Волині зустрінуть полеглого Героя Віталія Козловського.

Про це повідомили у Ратнівській громаді.

"Сьогодні, 8 листопада, орієнтовно о 14.00 "На щиті" додому повертається стрілець - снайпер механізованого відділення механізованого батальйону старший сержант Козловський Віталій Анатолійович, житель селища Заболоття. Щирі співчуття рідним і близьким", - йдеться в повідомленні.

У громаді закликають відкласти усі справи і вийти зустріти Захисника.

"Принесіть квіти і встеляйте дорогу, долучайтесь до автоколони чи беріть прапор та вийдіть вздовж дороги. Гідно зустріти і провести Героя - наш обов'язок", - наголошують у Ратнівській ТГ.
«На щиті» на рідну Волинь повертається Герой з Волині Віталій Козловський

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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