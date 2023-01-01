Волинь втратила ще одного Героя: на Луганщині загинув Юрій Наумчик
Сьогодні, 17:22
На війні загинув Герой з Волині Юрій Наумчик.
Про це повідомили у Ківерцівській громаді.
"Ківерцівська громада на війні втратила ще одного Героя, водія стрілецького відділення військової частини А7059, солдата Наумчука Юрія Васильовича, 1995 року народження, жителя м.Ківерці.
Загинув Наумчук Юрій 15 листопада 2023 року поблизу населеного пункту Діброва Луганської області, під час мінометного обстрілу, отримавши поранення, несумісні із життям. Він до останнього був відданий Військовій присязі на вірність українському народу, мужньо виконував військовий обов'язок у бою за Україну, її свободу і незалежність.
Висловлюємо рідним та близьким загиблого Юрія щирі співчуття.
Завжди пам'ятаймо про ту найвищу ціну, яку платять наші Захисники заради нашого мирного життя", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що про час зустрічі тіла Героя та чин поховання повідомлять додатково.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомили у Ківерцівській громаді.
"Ківерцівська громада на війні втратила ще одного Героя, водія стрілецького відділення військової частини А7059, солдата Наумчука Юрія Васильовича, 1995 року народження, жителя м.Ківерці.
Загинув Наумчук Юрій 15 листопада 2023 року поблизу населеного пункту Діброва Луганської області, під час мінометного обстрілу, отримавши поранення, несумісні із життям. Він до останнього був відданий Військовій присязі на вірність українському народу, мужньо виконував військовий обов'язок у бою за Україну, її свободу і незалежність.
Висловлюємо рідним та близьким загиблого Юрія щирі співчуття.
Завжди пам'ятаймо про ту найвищу ціну, яку платять наші Захисники заради нашого мирного життя", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що про час зустрічі тіла Героя та чин поховання повідомлять додатково.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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