У Ковельський поліклініці через борги відключили опалення





Про це повідомив на сесії Волиньради депутат Сергій Кошарук.



З його слів, Ковельська поліклінка Волинської обласної ради перебуває у стані реорганізації, лікарі продовжують прийом пацієнтів, але там немає опалення. Його відключили через заборгованість, яка складає 800 тисяч гривень.



Тож депутат звернувся із запитом до керівництва області вирішити цю проблему - можливо виділити кошти на погашення боргу з обласного бюджету.



Депутати підтримали запит 47 голосами.

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