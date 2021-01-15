У Ковельський поліклініці через борги відключили опалення

У Ковельський поліклініці через борги відключили опалення
У Ковельський поліклініці через борги відключили опалення.

Про це повідомив на сесії Волиньради депутат Сергій Кошарук.

З його слів, Ковельська поліклінка Волинської обласної ради перебуває у стані реорганізації, лікарі продовжують прийом пацієнтів, але там немає опалення. Його відключили через заборгованість, яка складає 800 тисяч гривень.

Тож депутат звернувся із запитом до керівництва області вирішити цю проблему - можливо виділити кошти на погашення боргу з обласного бюджету.

Депутати підтримали запит 47 голосами.

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Теги: Ковельська поліклініка, опалення, борги
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