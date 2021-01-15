У Ковельський поліклініці через борги відключили опалення
Сьогодні, 11:34
У Ковельський поліклініці через борги відключили опалення.
Про це повідомив на сесії Волиньради депутат Сергій Кошарук.
З його слів, Ковельська поліклінка Волинської обласної ради перебуває у стані реорганізації, лікарі продовжують прийом пацієнтів, але там немає опалення. Його відключили через заборгованість, яка складає 800 тисяч гривень.
Тож депутат звернувся із запитом до керівництва області вирішити цю проблему - можливо виділити кошти на погашення боргу з обласного бюджету.
Депутати підтримали запит 47 голосами.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомив на сесії Волиньради депутат Сергій Кошарук.
З його слів, Ковельська поліклінка Волинської обласної ради перебуває у стані реорганізації, лікарі продовжують прийом пацієнтів, але там немає опалення. Його відключили через заборгованість, яка складає 800 тисяч гривень.
Тож депутат звернувся із запитом до керівництва області вирішити цю проблему - можливо виділити кошти на погашення боргу з обласного бюджету.
Депутати підтримали запит 47 голосами.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Ковельський поліклініці через борги відключили опалення
Сьогодні, 11:34
На будівлі Волиньради хочуть встановити меморіальну дошку на честь загиблого депутата Сергія Слабенка
Сьогодні, 11:27
Українські захисники збили вночі 16 ударних дронів та ракету
Сьогодні, 11:17
Волинським воїнам на фронт привезли 50 FPV-дронів
Сьогодні, 11:12