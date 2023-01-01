Вночі частину Луцька та прилеглих сіл буде знеструмлено
Сьогодні, 21:15
У п’ятницю, 17 листопада, із 02:00 до 04:00 буде частково припинено подачу електроенергії у Луцьку, Струмівці та Підгайцях.
Про це повідомили у «Волиньобленерго».
У Луцьку не буде електроенергії на вулицях: вул. Рівненська, Дубнівська, Кривоноса, Валова (колишня Кутузова), Княжа (колишня Купріна), Надрічна, Східна, Довженка, Ставки, ЖК «АТЛАНТ».
У с. Струмівка знеструмлять вул. Гальчевського, Марка Безручка, Нову Струмівку, Скандинавську, Сільську, Подільську, Івана Кожедуба, Сімейну.
У с. Підгайцi не буде світла на вул. Ювілейній.
Причина відключення: аварійне усунення дефекту в мережі.
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Про це повідомили у «Волиньобленерго».
У Луцьку не буде електроенергії на вулицях: вул. Рівненська, Дубнівська, Кривоноса, Валова (колишня Кутузова), Княжа (колишня Купріна), Надрічна, Східна, Довженка, Ставки, ЖК «АТЛАНТ».
У с. Струмівка знеструмлять вул. Гальчевського, Марка Безручка, Нову Струмівку, Скандинавську, Сільську, Подільську, Івана Кожедуба, Сімейну.
У с. Підгайцi не буде світла на вул. Ювілейній.
Причина відключення: аварійне усунення дефекту в мережі.
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