Вночі частину Луцька та прилеглих сіл буде знеструмлено





Про це повідомили у «Волиньобленерго».



У Луцьку не буде електроенергії на вулицях: вул. Рівненська, Дубнівська, Кривоноса, Валова (колишня Кутузова), Княжа (колишня Купріна), Надрічна, Східна, Довженка, Ставки, ЖК «АТЛАНТ».



У с. Струмівка знеструмлять вул. Гальчевського, Марка Безручка, Нову Струмівку, Скандинавську, Сільську, Подільську, Івана Кожедуба, Сімейну.



У с. Підгайцi не буде світла на вул. Ювілейній.



Причина відключення: аварійне усунення дефекту в мережі.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У п’ятницю, 17 листопада, із 02:00 до 04:00 буде частково припинено подачу електроенергії у Луцьку, Струмівці та Підгайцях.Про це повідомили у «Волиньобленерго».У Луцьку не буде електроенергії на вулицях: вул. Рівненська, Дубнівська, Кривоноса, Валова (колишня Кутузова), Княжа (колишня Купріна), Надрічна, Східна, Довженка, Ставки, ЖК «АТЛАНТ».У с. Струмівка знеструмлять вул. Гальчевського, Марка Безручка, Нову Струмівку, Скандинавську, Сільську, Подільську, Івана Кожедуба, Сімейну.У с. Підгайцi не буде світла на вул. Ювілейній.Причина відключення: аварійне усунення дефекту в мережі.

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