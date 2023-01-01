Волинь засипить снігом: прогноз погоди на 19 листопада

Волинь засипить снігом: прогноз погоди на 19 листопада
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 19 листопада.

У Луцьку завтра хмарно з проясненнями. Без опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-3° морозу , вдень 0-2° тепла.

В області буде завтра хмарно з проясненнями. Вночі та вранці місцями невеликий сніг, мокрий сніг, місцями туман. Вдень без опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-5° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла.

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Теги: погода, прогноз
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