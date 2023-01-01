Волинь засипить снігом: прогноз погоди на 19 листопада
Сьогодні, 20:00
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 19 листопада.
У Луцьку завтра хмарно з проясненнями. Без опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-3° морозу , вдень 0-2° тепла.
В області буде завтра хмарно з проясненнями. Вночі та вранці місцями невеликий сніг, мокрий сніг, місцями туман. Вдень без опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-5° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
У Луцьку завтра хмарно з проясненнями. Без опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-3° морозу , вдень 0-2° тепла.
В області буде завтра хмарно з проясненнями. Вночі та вранці місцями невеликий сніг, мокрий сніг, місцями туман. Вдень без опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-5° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Волинь засипить снігом: прогноз погоди на 19 листопада
Сьогодні, 20:00
У Луцьку голова ОСББ загородила проїзд транспорту у двір
Сьогодні, 17:35
Грошей не витрачали: у Луцькраді відреагували на скандал із посипанням доріг протиожеледними сумішами у жовтні
Сьогодні, 16:34