На Волині рятувальники відчинили двері у квартирі, у якій перебувала хвора жінка





Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.



21 листопада о 14:53 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про те, що у місті Нововолинську за зачиненими дверима квартири перебуває жінка, яка впала та не може самостійно підвестися. На місце виклику направили черговий підрозділ 5-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Нововолинськ.



Прибувши до місця виклику, рятувальники за допомогою спеціального інструменту відчинили двері та надали доступ медикам до жінки.



Головне фото - ілюстративне.

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