Мешканці лівобережжя Херсонщини зустрічають ЗСУ: щемливе відео

Мешканці лівобережжя Херсонщини зустрічають ЗСУ: щемливе відео
У мережі опублікували зворушливе відео, як мешканці звільнених сіл лівобережжя Херсонської області зустрічають воїнів ЗСУ.

Ролик опублікував телеграмканал Брати по зброї.

«Мешканці лівого берега Херсонщини зустрічають наших військових після півтора року окупації», - йдеться у коментарі до відео.



Нагадаємо, у результаті заздалегідь спланованих заходів щодо відсічі широкомасштабної збройної агресії російської федерації, Сили оборони України провели серію успішних дій на лівому березі річки Дніпро на Херсонському напрямку.

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Теги: війна, ЗСУ, наближають перемогу
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