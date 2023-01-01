Мешканці лівобережжя Херсонщини зустрічають ЗСУ: щемливе відео





Ролик опублікував телеграмканал Брати по зброї.



«Мешканці лівого берега Херсонщини зустрічають наших військових після півтора року окупації», - йдеться у коментарі до відео.







Нагадаємо, у результаті заздалегідь спланованих заходів щодо відсічі широкомасштабної збройної агресії російської федерації, Сили оборони України провели серію успішних дій на лівому березі річки Дніпро на Херсонському напрямку.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У мережі опублікували зворушливе відео, як мешканці звільнених сіл лівобережжя Херсонської області зустрічають воїнів ЗСУ.Ролик опублікував телеграмканал Брати по зброї.«Мешканці лівого берега Херсонщини зустрічають наших військових після півтора року окупації», - йдеться у коментарі до відео.Нагадаємо, у результаті заздалегідь спланованих заходів щодо відсічі широкомасштабної збройної агресії російської федерації, Сили оборони України провелина лівому березі річки Дніпро на Херсонському напрямку.

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