Травма і фізична активність — які вправи можна виконувати





Які вправи можна робити при травмах м’язів, кінцівок та розтягуваннях

Найпоширеніші травми, які можуть виникнути під час фізичної активності, — це удари, натирання, поверхневі рани, легкі забиті місця, розтягнення тощо. Однак, це не повинно стати причиною відмови від спорту або фізичної активності. Навпаки, важливо знати, які вправи можна виконувати при наявності певних травм.



Якщо ви отримали травму кінцівок, інструктор або лікар може рекомендувати вам низку вправ для зміцнення м'язів та відновлення рухливості. Якщо виконання вправ з вантажами або присідання для вас заборонені, то можна вдосконалити техніку виконання легших вправ, наприклад, з ліктями.



Крім того, при травмах кінцівок лікарі рекомендують носити спеціальні ортези та стабілізатори, які фіксують і підтримують пошкоджену ділянку. Це дозволяє безпечно виконувати легкі фізичні вправи. Широкий вибір ортезів пропонує інтернет-магазин Sportano: від простих еластичних бинтів до високотехнологічних пристроїв з карбону чи титану. Вибрати відповідний для себе ви можете за цим посиланням



Якщо були пошкоджені зв'язки або м'язи, лікарі рекомендують виконувати вправи з еластичним бинтом. Наприклад, згинання та розгинання ліктя із забинтованим передпліччям. Еластичний опір бинта дозволяє поступово збільшувати навантаження на м'язи. Вправи на розтяжку також корисні для відновлення після травм м'яких тканин. Наприклад, розтяжка задньої поверхні стегна допоможе при травмах колінного суглоба. Але робити це потрібно дуже плавно й обережно.



Як тренуватися після травм хребта та кісток

Однією з найбільш поширених травм є травми хребта, які можуть виникнути під час неправильного виконання вправ або навіть при піднятті важких вантажів. В таких випадках рекомендується виключити заняття, які навантажують хребет, і замінити їх на безпечніші вправи, приміром, плавання чи йога.



Після травми кісток краще починати з ізометричних вправ, які не передбачають руху в суглобі. Можна стискати м'яч або рушник пошкодженою рукою. Такі вправи зміцнюють м'язи без навантаження на суглоби. Для відновлення після складних переломів лікарі рекомендують лікувальну фізкультуру, де під керівництвом реабілітолога виконуються спеціальні вправи, щоб відновити функції кінцівки. Заняття проходять на професійному реабілітаційному обладнанні.



Використання ортезів, стабілізаторів та силових тренажерів для відновлення

При відновленні від травми часто рекомендується використання ортезів та стабілізаторів. Вони допомагають підтримувати пошкоджені ділянки тіла та запобігають надмірному навантаженню. Для вибору правильного ортезу чи стабілізатора рекомендується звернутися до лікаря. А широкий асортимент спеціального оснащення ви зможете знайти на сайті



Важливою частиною програми відновлення після травми можуть бути силові тренажери. Вони дозволяють концентрувати навантаження на певних групах м'язів, допомагаючи відновити силу та стабільність. Переходьте за посиланням, щоб обрати



У кожному конкретному випадку вправу підбирають індивідуально, тому необхідно звернутися до фахівця, який розробить для вас оптимальний комплекс.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Травми, на жаль, трапляються з кожним. Але це не привід зовсім відмовлятися від фізичних навантажень. Після одужання важливо повернутися до тренувань, щоб відновити силу і рухливість пошкодженої ділянки тіла. Головне — робити це правильно й обережно.Найпоширеніші травми, які можуть виникнути під час фізичної активності, — це удари, натирання, поверхневі рани, легкі забиті місця, розтягнення тощо. Однак, це не повинно стати причиною відмови від спорту або фізичної активності. Навпаки, важливо знати, які вправи можна виконувати при наявності певних травм.Якщо ви отримали травму кінцівок, інструктор або лікар може рекомендувати вам низку вправ для зміцнення м'язів та відновлення рухливості. Якщо виконання вправ з вантажами або присідання для вас заборонені, то можна вдосконалити техніку виконання легших вправ, наприклад, з ліктями.Крім того, при травмах кінцівок лікарі рекомендують носити спеціальні ортези та стабілізатори, які фіксують і підтримують пошкоджену ділянку. Це дозволяє безпечно виконувати легкі фізичні вправи. Широкий вибір ортезів пропонує інтернет-магазин Sportano: від простих еластичних бинтів до високотехнологічних пристроїв з карбону чи титану. Вибрати відповідний для себе ви можете за цим посиланням https://sportano.ua/ortezi-ta-stabilizatori Якщо були пошкоджені зв'язки або м'язи, лікарі рекомендують виконувати вправи з еластичним бинтом. Наприклад, згинання та розгинання ліктя із забинтованим передпліччям. Еластичний опір бинта дозволяє поступово збільшувати навантаження на м'язи. Вправи на розтяжку також корисні для відновлення після травм м'яких тканин. Наприклад, розтяжка задньої поверхні стегна допоможе при травмах колінного суглоба. Але робити це потрібно дуже плавно й обережно.Однією з найбільш поширених травм є травми хребта, які можуть виникнути під час неправильного виконання вправ або навіть при піднятті важких вантажів. В таких випадках рекомендується виключити заняття, які навантажують хребет, і замінити їх на безпечніші вправи, приміром, плавання чи йога.Після травми кісток краще починати з ізометричних вправ, які не передбачають руху в суглобі. Можна стискати м'яч або рушник пошкодженою рукою. Такі вправи зміцнюють м'язи без навантаження на суглоби. Для відновлення після складних переломів лікарі рекомендують лікувальну фізкультуру, де під керівництвом реабілітолога виконуються спеціальні вправи, щоб відновити функції кінцівки. Заняття проходять на професійному реабілітаційному обладнанні.При відновленні від травми часто рекомендується використання ортезів та стабілізаторів. Вони допомагають підтримувати пошкоджені ділянки тіла та запобігають надмірному навантаженню. Для вибору правильного ортезу чи стабілізатора рекомендується звернутися до лікаря. А широкий асортимент спеціального оснащення ви зможете знайти на сайті https://sportano.ua/ortezi-ta-stabilizatori Важливою частиною програми відновлення після травми можуть бути силові тренажери. Вони дозволяють концентрувати навантаження на певних групах м'язів, допомагаючи відновити силу та стабільність. Переходьте за посиланням, щоб обрати силові тренажери на Sportano.ua для різних груп м'язів.У кожному конкретному випадку вправу підбирають індивідуально, тому необхідно звернутися до фахівця, який розробить для вас оптимальний комплекс.

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