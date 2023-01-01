Поліція зловила лучанку, яка вкрала 130 тисяч

Поліція зловила лучанку, яка вкрала 130 тисяч
Працівники поліції встановили зловмисницю, яка обікрала волинянку на понад 100 тисяч гривень.

Про це повідомляє сектор комунікації ГУНП Волині.

До поліції Волині надійшло повідомлення від мешканки Маневичів Камінь-Каширського району.

Жінка розповіла, що, поки була відсутня, невідома особа проникла в її помешкання та викрала золоті прикраси. Сума завданих збитків сягнула майже 130 000 гривень.

Працівники поліції провели ряд оперативно-розшукових заходів з застосуванням технічних можливостей. Правоохоронці зібрали усю інформацію про подію, допитали свідків, вилучили слідову інформацію. Завдяки злагодженій та оперативній роботі працівників кримінальної поліції особу крадійки встановили у лічені години.

Нею виявилась 21-річна мешканка Луцька. Скориставшись моментом, коли заявниці не було вдома, зловмисниця заволоділа її цінностями.

Після скоєння злочину дівчина відразу залишила населений пункт. Невдовзі її виявили та затримали оперативники кримінальної поліції у Луцьку.

Наразі крадійці вже оголосили про підозру за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України. Досудове розслідування у справі триває.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: злодій, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Нові правила ввезення гуманітарної допомоги: «система, яка вмерла, не народившись»
«Дрони чи бруківка? Треба пояснювати людям, що економіка теж має жити», - Борис Карпус
У Луцьку відберуть землю у всіх храмів УПЦ МП
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Україна та Польща погодили деякі заходи для розблокування кордону
Сьогодні, 16:42
Поліція зловила лучанку, яка вкрала 130 тисяч
Сьогодні, 16:31
«Ти потрібен»: як волинські підприємства співпрацюють із центром зайнятості
Сьогодні, 16:16
Українські водії на кордоні планують голодування, – ЗМІ
Сьогодні, 16:00
На Харківщині загинув Герой з Волині Андрій Лукашук
Сьогодні, 15:37
Схожі новини
На Волині досі розшукують 44-річного чоловіка, якого підозрюють у вчиненні крадіжок На Волині досі розшукують 44-річного чоловіка, якого підозрюють у вчиненні крадіжок
08 листопад, 16:35
На Волині чоловік за день обікрав два місцевих магазини та автозаправну станцію На Волині чоловік за день обікрав два місцевих магазини та автозаправну станцію
27 жовтень, 10:33
Легковик згорів повністю, злодій – втік: волинянин на викраденому авто потрапив в аварію Легковик згорів повністю, злодій – втік: волинянин на викраденому авто потрапив в аварію
16 жовтень, 11:15
На Волині п'яний 50-річний чоловік викрав авто, поки водійка пішла за речами в квартиру На Волині п'яний 50-річний чоловік викрав авто, поки водійка пішла за речами в квартиру
11 жовтень, 11:47
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Україна та Польща погодили деякі заходи для розблокування кордону
Сьогодні, 16:42
 0
Поліція зловила лучанку, яка вкрала 130 тисяч
Сьогодні, 16:31
 0
«Ти потрібен»: як волинські підприємства співпрацюють із центром зайнятості
Сьогодні, 16:16
 0
Українські водії на кордоні планують голодування, – ЗМІ
Сьогодні, 16:00
 0
На Харківщині загинув Герой з Волині Андрій Лукашук
Сьогодні, 15:37
 0
Медіа
відео
1/8