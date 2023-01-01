Поліція зловила лучанку, яка вкрала 130 тисяч
Сьогодні, 16:31
Працівники поліції встановили зловмисницю, яка обікрала волинянку на понад 100 тисяч гривень.
Про це повідомляє сектор комунікації ГУНП Волині.
До поліції Волині надійшло повідомлення від мешканки Маневичів Камінь-Каширського району.
Жінка розповіла, що, поки була відсутня, невідома особа проникла в її помешкання та викрала золоті прикраси. Сума завданих збитків сягнула майже 130 000 гривень.
Працівники поліції провели ряд оперативно-розшукових заходів з застосуванням технічних можливостей. Правоохоронці зібрали усю інформацію про подію, допитали свідків, вилучили слідову інформацію. Завдяки злагодженій та оперативній роботі працівників кримінальної поліції особу крадійки встановили у лічені години.
Нею виявилась 21-річна мешканка Луцька. Скориставшись моментом, коли заявниці не було вдома, зловмисниця заволоділа її цінностями.
Після скоєння злочину дівчина відразу залишила населений пункт. Невдовзі її виявили та затримали оперативники кримінальної поліції у Луцьку.
Наразі крадійці вже оголосили про підозру за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України. Досудове розслідування у справі триває.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє сектор комунікації ГУНП Волині.
До поліції Волині надійшло повідомлення від мешканки Маневичів Камінь-Каширського району.
Жінка розповіла, що, поки була відсутня, невідома особа проникла в її помешкання та викрала золоті прикраси. Сума завданих збитків сягнула майже 130 000 гривень.
Працівники поліції провели ряд оперативно-розшукових заходів з застосуванням технічних можливостей. Правоохоронці зібрали усю інформацію про подію, допитали свідків, вилучили слідову інформацію. Завдяки злагодженій та оперативній роботі працівників кримінальної поліції особу крадійки встановили у лічені години.
Нею виявилась 21-річна мешканка Луцька. Скориставшись моментом, коли заявниці не було вдома, зловмисниця заволоділа її цінностями.
Після скоєння злочину дівчина відразу залишила населений пункт. Невдовзі її виявили та затримали оперативники кримінальної поліції у Луцьку.
Наразі крадійці вже оголосили про підозру за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України. Досудове розслідування у справі триває.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Поліція зловила лучанку, яка вкрала 130 тисяч
Сьогодні, 16:31
Українські водії на кордоні планують голодування, – ЗМІ
Сьогодні, 16:00
На Харківщині загинув Герой з Волині Андрій Лукашук
Сьогодні, 15:37