Як горів ЦУМ 12 років тому: забута резонансна історія. ФОТО. ВІДЕО





Пожежники приїхали оперативно, проте загасити полум’я вдалося лише через 4 години: усередині було багато товару, який легко займався.



Працівників евакуювали, проте паніки додавав заправлений бензином автомобіль, який стояв на першому поверсі універмагу як приз у розіграші.



Попередньою причиною загорання тоді вважали коротке замикання електропроводки.







Через кілька днів після пожежі правоохоронці відкрили кримінал, вбачаючи порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, що спричинило майнову шкоду в особливо великому розмірі, яке карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років (ч.2 ст. 270 Кримінального кодексу України).



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Тодішній начальник УМВС України у Волинській області Богдан Щур повідомив Інформаційному агентству ВолиньPost, що у ході розслідування кримінальної справи встановлено, що причиною пожежі є займання горючих матеріалів розжареними частинками металу, які утворилися при горінні електричної дуги короткого замикання в електричній проводці.



Відомо, що через 12 днів досудове розслідування у цій справі зупинили через те, що «не встановлено особу, яка вчинила злочин».





Після пожежі підприємці оговтувалися по-різному. Частина мала, крім ЦУМу, ще декілька торговельних точок. Відтак увесь вцілілий товар перекинули туди. Постраждали хіба що продавці, які залишилися без роботи.



Зі слів тодішнього директора ЗАТ «Універмаг Луцьк» Віктора Шокала, ЦУМ здавав площі близько стам підприємцям.



Примітно, що напередодні пожежі



Згорілий ЦУМ відбудували менше, ніж за рік після пожежі.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Рівно 12 років тому у Центральному універмазі Луцька сталася масштабна пожежа. Займання трапилося недільного ранку, близько 11-ої години. ЦУМ був відчиненим для покупців.Пожежники приїхали оперативно, проте загасити полум’я вдалося лише через 4 години: усередині було багато товару, який легко займався.Працівників евакуювали, проте паніки додавав заправлений бензином автомобіль, який стояв на першому поверсі універмагу як приз у розіграші.Попередньою причиною загорання тоді вважали коротке замикання електропроводки.Через кілька днів після пожежі, вбачаючи порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, що спричинило майнову шкоду в особливо великому розмірі, яке карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років (ч.2 ст. 270 Кримінального кодексу України).Читайте також:Тодішній начальник УМВС України у Волинській областіповідомив Інформаційному агентству, що у ході розслідування кримінальної справи встановлено, що причиною пожежі є займання горючих матеріалів розжареними частинками металу, які утворилися при горінні електричної дуги короткого замикання в електричній проводці.Відомо, що через 12 днів досудове розслідування у цій справі зупинили через те, що «не встановлено особу, яка вчинила злочин».Після пожежі. Частина мала, крім ЦУМу, ще декілька торговельних точок. Відтак увесь вцілілий товар перекинули туди. Постраждали хіба що продавці, які залишилися без роботи.Зі слів тодішнього директора ЗАТ «Універмаг Луцьк», ЦУМ здавав площі близько стам підприємцям.Примітно, що напередодні пожежі Луцький універмаг купила фірма G.I. COMPANY LINE SYSTEM MANAGEMENT LIMITED (93,94% акцій).Згорілий ЦУМ відбудували менше, ніж за рік після пожежі.

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