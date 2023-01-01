Як горів ЦУМ 12 років тому: забута резонансна історія. ФОТО. ВІДЕО

Як горів ЦУМ 12 років тому: забута резонансна історія. ФОТО. ВІДЕО
Рівно 12 років тому у Центральному універмазі Луцька сталася масштабна пожежа. Займання трапилося недільного ранку, близько 11-ої години. ЦУМ був відчиненим для покупців.

Пожежники приїхали оперативно, проте загасити полум’я вдалося лише через 4 години: усередині було багато товару, який легко займався.

Працівників евакуювали, проте паніки додавав заправлений бензином автомобіль, який стояв на першому поверсі універмагу як приз у розіграші.

Попередньою причиною загорання тоді вважали коротке замикання електропроводки.



Через кілька днів після пожежі правоохоронці відкрили кримінал, вбачаючи порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, що спричинило майнову шкоду в особливо великому розмірі, яке карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років (ч.2 ст. 270 Кримінального кодексу України).

Читайте також: План чи випадковість: чому згорів луцький ЦУМ
Як горів ЦУМ 12 років тому: забута резонансна історія. ФОТО. ВІДЕО


Тодішній начальник УМВС України у Волинській області Богдан Щур повідомив Інформаційному агентству ВолиньPost, що у ході розслідування кримінальної справи встановлено, що причиною пожежі є займання горючих матеріалів розжареними частинками металу, які утворилися при горінні електричної дуги короткого замикання в електричній проводці.

Відомо, що через 12 днів досудове розслідування у цій справі зупинили через те, що «не встановлено особу, яка вчинила злочин».
Як горів ЦУМ 12 років тому: забута резонансна історія. ФОТО. ВІДЕО


Після пожежі підприємці оговтувалися по-різному. Частина мала, крім ЦУМу, ще декілька торговельних точок. Відтак увесь вцілілий товар перекинули туди. Постраждали хіба що продавці, які залишилися без роботи.

Зі слів тодішнього директора ЗАТ «Універмаг Луцьк» Віктора Шокала, ЦУМ здавав площі близько стам підприємцям.

Примітно, що напередодні пожежі Луцький універмаг купила фірма G.I. COMPANY LINE SYSTEM MANAGEMENT LIMITED (93,94% акцій).

Згорілий ЦУМ відбудували менше, ніж за рік після пожежі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Нові правила ввезення гуманітарної допомоги: «система, яка вмерла, не народившись»
«Дрони чи бруківка? Треба пояснювати людям, що економіка теж має жити», - Борис Карпус
У Луцьку відберуть землю у всіх храмів УПЦ МП
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Через снігопади дорожня техніка на Волині працює в цілодобовому режимі
Сьогодні, 12:37
Росія накопичила 870 ракет різних типів, – Ігнат
Сьогодні, 12:15
Як горів ЦУМ 12 років тому: забута резонансна історія. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 12:01
Блокада триває: у черзі на кордоні з Польщею стоять 2,5 тисячі вантажівок
Сьогодні, 11:49
На Волині горів будинок та легковий автомобіль
Сьогодні, 11:30
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Під Авдіївкою загинув 49-річний Герой з Волині Микола Дементьєв
Сьогодні, 13:10
 0
«Якщо є точна інформація, що МіГ у повітрі не становить загрози, ЗСУ не оголошуватимуть тривогу», – Ігнат
Сьогодні, 13:05
 0
Президент Болгарії ветував угоду про постачання БТРів Україні
Сьогодні, 12:50
 0
Через снігопади дорожня техніка на Волині працює в цілодобовому режимі
Сьогодні, 12:37
 0
Росія накопичила 870 ракет різних типів, – Ігнат
Сьогодні, 12:15
 0
Медіа
відео
1/8