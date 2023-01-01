Під Авдіївкою загинув 49-річний Герой з Волині Микола Дементьєв

Під Авдіївкою загинув 49-річний Герой з Волині Микола Дементьєв
На війні загинув воїн з Волині Микола Дементьєв.

Про це повідомили у Велицькій громаді.

"Війна продовжує приносити горе та біль у наші родини та громаду. Під час виконання бойового завдання під Авдіївкою загинув Дементьєв Микола Леонідович, 1974 року народження, уродженець с. Мельниця, випускник Мельницької середньої школи (1981-1991 роки навчання).

І знову нестримно щемить серце. Важко сприймати смерть наших захисників. Ще важче знайти слова втіхи і підтримки для рідних, близьких та знайомих Миколи. Це невимовний біль та непоправна втрата, яку не пробачимо окупанту і ніколи не забудемо", - йдеться в повідомленні.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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