Під Авдіївкою загинув 49-річний Герой з Волині Микола Дементьєв
Сьогодні, 13:10
На війні загинув воїн з Волині Микола Дементьєв.
Про це повідомили у Велицькій громаді.
"Війна продовжує приносити горе та біль у наші родини та громаду. Під час виконання бойового завдання під Авдіївкою загинув Дементьєв Микола Леонідович, 1974 року народження, уродженець с. Мельниця, випускник Мельницької середньої школи (1981-1991 роки навчання).
І знову нестримно щемить серце. Важко сприймати смерть наших захисників. Ще важче знайти слова втіхи і підтримки для рідних, близьких та знайомих Миколи. Це невимовний біль та непоправна втрата, яку не пробачимо окупанту і ніколи не забудемо", - йдеться в повідомленні.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомили у Велицькій громаді.
"Війна продовжує приносити горе та біль у наші родини та громаду. Під час виконання бойового завдання під Авдіївкою загинув Дементьєв Микола Леонідович, 1974 року народження, уродженець с. Мельниця, випускник Мельницької середньої школи (1981-1991 роки навчання).
І знову нестримно щемить серце. Важко сприймати смерть наших захисників. Ще важче знайти слова втіхи і підтримки для рідних, близьких та знайомих Миколи. Це невимовний біль та непоправна втрата, яку не пробачимо окупанту і ніколи не забудемо", - йдеться в повідомленні.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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