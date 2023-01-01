Поляки пропустили з Волині вже понад сотню фур

Поляки пропустили з Волині вже понад сотню фур
Понад сотня вантажівок проїхали до Польщі через пункт пропуску «Угринів-Долгобичув» на Волині.

Про це у фейсбуці повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби.

Станом на ранок сьогодні, 5 грудня, у пункті пропуску «Угринів» на виїзд з України прикордонники оформили 110 великовагових транспортних засобів загальною дозволеною масою понад 7,5 тонн. Для здійснення прикордонного контролю призначено інспекторів з перевірки документів та огляду транспортних засобів. Для проїзду ваговозів виділено окрему смугу руху.
Поляки пропустили з Волині вже понад сотню фур

З метою забезпечення ритмічного пропуску даної категорії транспорту учора начальник 7 прикордонного Карпатського загону полковник Олег Трофіменко провів зустріч з очільником Надбужанського відділу РП генералом бригади ПВ Яцеком Щонхором. До зустрічі також долучились представники митних служб України та Польщі. За її підсумками Сторони зазначили, що готові забезпечити належне функціонування пункту пропуску та ритмічність під час здійснення прикордонного та митного контролю транспортних засобів у автомобільному пункті пропуску «Угринів-Долгобичув».
Поляки пропустили з Волині вже понад сотню фур

Нагадаємо, що пропуск порожніх великовагових транспортних засобів загальною дозволеною масою понад 7,5 тонн (крім порожніх неочищених цистерн) у напрямку з України до Польщі розпочався з 01:00 вчора, 4 грудня.

Заїзд вантажівок у пункт пропуску здійснюватиметься в порядку загальної черги.
Поляки пропустили з Волині вже понад сотню фур

«Просимо водіїв та перевізників врахувати цю інформацію під час планування поїздок через українсько-польський кордон», - зазначили прикордонники.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: кордон, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Нові правила ввезення гуманітарної допомоги: «система, яка вмерла, не народившись»
«Дрони чи бруківка? Треба пояснювати людям, що економіка теж має жити», - Борис Карпус
У Луцьку відберуть землю у всіх храмів УПЦ МП
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині під час пожежі будинку загинув чоловік
Сьогодні, 14:05
У Луцьку копи допомогли доправити до лікарні хвору дитину
Сьогодні, 13:52
Поляки пропустили з Волині вже понад сотню фур
Сьогодні, 13:51
Волинянка втретє стала переможницею Радіодиктанту національної єдності
Сьогодні, 13:36
Через скандальний тендер на Волині сільрада судиться з Держаудитом
Сьогодні, 13:21
Схожі новини
Поляки пропустили з Волині 50 порожніх фур Поляки пропустили з Волині 50 порожніх фур
04 грудень, 16:04
Україна та Польща погодили деякі заходи для розблокування кордону Україна та Польща погодили деякі заходи для розблокування кордону
01 грудень, 16:42
Польський міністр закликав Україну скасувати електронну чергу на «Устилузі» і «Нижаковичах» Польський міністр закликав Україну скасувати електронну чергу на «Устилузі» і «Нижаковичах»
28 листопад, 02:17
Українським водіям, заблокованим на пункті «Дорогуськ – Ягодин», доставили їжу і ліки Українським водіям, заблокованим на пункті «Дорогуськ – Ягодин», доставили їжу і ліки
26 листопад, 14:38
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У ВР обговорюють терміни демобілізації з військової служби, – Веніславський
Сьогодні, 15:15
 0
Прокурор Волині у день народження повіз допомогу на фронт
Сьогодні, 15:13
 0
Ексзаступник мера Нововолинська очолив «Чернівцігаз»
Сьогодні, 15:02
 0
Лучани прощатимуться із сином відомої художниці, який поліг на війні
Сьогодні, 14:35
 0
Ютуб-блогер зі США заради переглядів влаштував авіатрощу
Сьогодні, 14:23
 0
Медіа
відео
1/8