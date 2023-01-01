Поляки пропустили з Волині вже понад сотню фур

Понад сотня вантажівок проїхали до Польщі через пункт пропуску «Угринів-Долгобичув» на Волині.Про це у фейсбуці повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби.Станом на ранок сьогодні, 5 грудня, у пункті пропуску «Угринів» на виїзд з України прикордонники оформили 110 великовагових транспортних засобів загальною дозволеною масою понад 7,5 тонн. Для здійснення прикордонного контролю призначено інспекторів з перевірки документів та огляду транспортних засобів. Для проїзду ваговозів виділено окрему смугу руху.З метою забезпечення ритмічного пропуску даної категорії транспорту учора начальник 7 прикордонного Карпатського загону полковникпровів зустріч з очільником Надбужанського відділу РП генералом бригади ПВ. До зустрічі також долучились представники митних служб України та Польщі. За її підсумками Сторони зазначили, що готові забезпечити належне функціонування пункту пропуску та ритмічність під час здійснення прикордонного та митного контролю транспортних засобів у автомобільному пункті пропуску «Угринів-Долгобичув».Нагадаємо, що пропуск порожніх великовагових транспортних засобів загальною дозволеною масою понад 7,5 тонн (крім порожніх неочищених цистерн) у напрямку з України до Польщі, 4 грудня.Заїзд вантажівок у пункт пропуску здійснюватиметься в порядку загальної черги.«Просимо водіїв та перевізників врахувати цю інформацію під час планування поїздок через українсько-польський кордон», - зазначили прикордонники.