Завтра 38 сіл Луцького району тимчасово залишаться без світла. ПЕРЕЛІК

Завтра 38 сіл Луцького району тимчасово залишаться без світла. ПЕРЕЛІК
Завтра, 7 грудня, буде знеструмлено села у Луцькому районі.

Про це повідомляє ПрАТ «Волиньобленерго».

У четвер 7 грудня із 10:00 до 16:00 буде припинено подачу електроенергії у селах:

Романів, Піддубці, Новокотів, Ботин, Верхівка, Лище, Воротнів, Крупа, Боратин, Підгайці, Лище; Клубочин, Журавичі, Миків, Домашів, Яромель, Омельне, Тростянець, Лички, Острів, Завітне, Словатичі, Славне, Суськ, Звози, Конопелька, Озеро, Гайове, Хорлупи, Пальче, Покащів, Котів, Звірів, Олександрія, Веснянка, Дерно, Борохів, Вишнів.

Зазначається, що причина відключення - роботи з технічного обслуговування мереж.

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Теги: Луцький район, світло
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