Німеччина додатково виділила 17 мільйонів єврон на житло українським переселенцям





Про це повідомляє



За рахунок цих коштів у 2024 році планується видати приблизно 400 нових пільгових житлових кредитів.



"Ми із задоволенням продовжуємо нашу співпрацю з Україною у сфері пільгових житлових кредитів для українських внутрішньо переміщених осіб. Першу частину цього проєкту на загальну суму 25,5 мільйонів євро було успішно впроваджено протягом 2021-2022 років.



Разом із нашими українськими партнерами ми дуже швидко побачили, що цей проєкт викликав значну зацікавленість. Саме тому сьогодні ми оголосили про додаткову підтримку у вигляді 17 мільйонів євро.



Цей грант є складовою німецько-українського співробітництва задля розвитку, загальна сума якого лише у 2023 році становила понад 600 мільйонів євро", - розповів постійний заступник Надзвичайного і Повноважного Посла Німеччини в Україні Тім Пранге.



За словами віцепрем'єр-міністерки Ірини Верещук, проєкт з надання пільгових іпотек для ВПО працює вже кілька років і "гарно себе показав".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Уряд Німеччини через банк KfW додатково виділив 17 млн євро гранту на пільгові житлові кредити для внутрішньо переміщених осіб.Про це повідомляє "Українська правда" , посилаючись на пресслужбу Мінреінтеграції.За рахунок цих коштів у 2024 році планується видати приблизно 400 нових пільгових житлових кредитів."Ми із задоволенням продовжуємо нашу співпрацю з Україною у сфері пільгових житлових кредитів для українських внутрішньо переміщених осіб. Першу частину цього проєкту на загальну суму 25,5 мільйонів євро було успішно впроваджено протягом 2021-2022 років.Разом із нашими українськими партнерами ми дуже швидко побачили, що цей проєкт викликав значну зацікавленість. Саме тому сьогодні ми оголосили про додаткову підтримку у вигляді 17 мільйонів євро.Цей грант є складовою німецько-українського співробітництва задля розвитку, загальна сума якого лише у 2023 році становила понад 600 мільйонів євро", - розповів постійний заступник Надзвичайного і Повноважного Посла Німеччини в Україні Тім Пранге.За словами віцепрем'єр-міністерки Ірини Верещук, проєкт з надання пільгових іпотек для ВПО працює вже кілька років і "гарно себе показав".

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