Німеччина додатково виділила 17 мільйонів єврон на житло українським переселенцям
Сьогодні, 23:21
Уряд Німеччини через банк KfW додатково виділив 17 млн євро гранту на пільгові житлові кредити для внутрішньо переміщених осіб.
Про це повідомляє "Українська правда", посилаючись на пресслужбу Мінреінтеграції.
За рахунок цих коштів у 2024 році планується видати приблизно 400 нових пільгових житлових кредитів.
"Ми із задоволенням продовжуємо нашу співпрацю з Україною у сфері пільгових житлових кредитів для українських внутрішньо переміщених осіб. Першу частину цього проєкту на загальну суму 25,5 мільйонів євро було успішно впроваджено протягом 2021-2022 років.
Разом із нашими українськими партнерами ми дуже швидко побачили, що цей проєкт викликав значну зацікавленість. Саме тому сьогодні ми оголосили про додаткову підтримку у вигляді 17 мільйонів євро.
Цей грант є складовою німецько-українського співробітництва задля розвитку, загальна сума якого лише у 2023 році становила понад 600 мільйонів євро", - розповів постійний заступник Надзвичайного і Повноважного Посла Німеччини в Україні Тім Пранге.
За словами віцепрем'єр-міністерки Ірини Верещук, проєкт з надання пільгових іпотек для ВПО працює вже кілька років і "гарно себе показав".
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Про це повідомляє "Українська правда", посилаючись на пресслужбу Мінреінтеграції.
За рахунок цих коштів у 2024 році планується видати приблизно 400 нових пільгових житлових кредитів.
"Ми із задоволенням продовжуємо нашу співпрацю з Україною у сфері пільгових житлових кредитів для українських внутрішньо переміщених осіб. Першу частину цього проєкту на загальну суму 25,5 мільйонів євро було успішно впроваджено протягом 2021-2022 років.
Разом із нашими українськими партнерами ми дуже швидко побачили, що цей проєкт викликав значну зацікавленість. Саме тому сьогодні ми оголосили про додаткову підтримку у вигляді 17 мільйонів євро.
Цей грант є складовою німецько-українського співробітництва задля розвитку, загальна сума якого лише у 2023 році становила понад 600 мільйонів євро", - розповів постійний заступник Надзвичайного і Повноважного Посла Німеччини в Україні Тім Пранге.
За словами віцепрем'єр-міністерки Ірини Верещук, проєкт з надання пільгових іпотек для ВПО працює вже кілька років і "гарно себе показав".
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