У Луцьку п’яний водій скоїв аварію

У Луцьку п’яний водій скоїв аварію
У Луцьку п’яний водій скоїв ДТП.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Автопригода трапилася учора, 7 грудня, по вулиці Карпенка-Карого.

36-річний лучанин, керуючи автомобілем Hyundai IX35 у стані сп’яніння, виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся з електрокаром Volvo XC40 під керуванням 40-річного місцевого жителя.

За результатами освідування у водія-порушника було 2,85 проміле алкоголю в крові, що в понад 10 разів вище допустимої норми.

Автомобіль Hyundai IX35 поліцейські вилучили та помістили на арештмайданчик.

Внаслідок автопригоди водій Volvo XC40 отримав тілесні ушкодження, не госпіталізовувся. Транспортні засоби зазнали механічних пошкоджень.

На порушника поліцейські складуть адміністративні матеріали за ст. 124 (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна) та ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння) КУпАП.
У Луцьку п’яний водій скоїв аварію

Триває перевірка.
У Луцьку п’яний водій скоїв аварію

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Теги: Луцьк, аварія, водій
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