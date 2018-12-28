Дідух на Різдво: давня традиція поширюється не лише в селах, а й в містах

Етнологиня Алла Дмитренко

На Волині з давніх-давен до Різдва готують снопи або, як називають їх за галицькою традицією, дідухи. Різдвяний сніп родом із дохристиянських часів, адже слов’яни теж робили снопи як символ вшанування предків та родючості. Дідухом міг бути перший чи останній сніп, або ж – найгарніший., - розповіла Іетнологиня, доцентка кафедри музеєзнавства, пам'яткознавства та інформаційно-аналітичної діяльності ВНУ ім.Але, за її словами, на Волині не використовують назву «дідух».- каже Алла Адамівна.Традиції, як відомо, дуже локальна річ, тож виготовляли дідухи із різного збіжжя – залежно від того, що й у якому регіоні росло. Пшениця, до речі, не є найдавнішою культурою, найдавнішими в Україні є просо і жито.«На Поліссі робили звичайний сніп без рук, ніг, голови – це вже за галицькою традицією у дідуха з’явилися частини тіла. У селах, як робили снопи споконвіку, так і роблять зараз. Щоправда, нині вони дістаються вже і до міських мешканців, бо у нас на фоні війни загострилося відчуття того, що ми – українці», - наголосила волинська етнологиня.Народна майстриняіз села Привітне Володимир-Волинського району виготвляє дідухи вже два роки.Після смерті чоловіка у 2016 році пані Тетяна активно зайнялася вирощування квітів, згодом сухоцвітв, а потім почала виготовляти дідухи.- пригадує майстриня.Тетяна Зубко продовжує традицію ставити дідуха на Різдво, щоправда кутю до стелі вже не підкидає.- каже майстриня.