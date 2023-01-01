36-денна блокада кордону: «Ягодин» працює у штатному режимі в обох напрямках руху

36-денна блокада кордону: «Ягодин» працює у штатному режимі в обох напрямках руху
Наразі митний пост "Ягодин" працює у штатному режимі в обох напрямках руху.

Про це повідомили у пресслужбі Волинської митниці.

"Після завершення 36-денної блокади, коли польські перевізники пропускали по 1 комерційному вантажу на годину, за добу на виїзд з України оформлено 248 ваговозів, на в'їзд в Україну - 334 вантажівки. Порівняно з оптимальними показниками трафіку (по 600 в кожному напрямку за добу), пункт пропуску нині завантажений на половину.

Волинська митниця співчуває перевізникам - заручникам форс-мажору та вживає заходи, аби працювати якомога скоріше. Однак на червоному коридорі зелене світло з'являється лише після проходження усіх необхідних процедур митного контролю та митного оформлення. Закликаємо декларантів та суб'єктів господарювання до злагодженої та відповідальної співпраці", - йдеться в повідомленні.

А саме:

1. Про важливість вчасного подання попередніх повідомлень про намір ввезти товари на митну територію України, передбачених ст. 194 Митного кодексу. Відсутність такого документу у базі даних ЄАІС перетворює зону митного контролю на паркувальний майданчик і значно сповільнює процес.

2. Доставка товарів та документів на них має бути здійснена у строк, встановлений ст. 95 Митного кодексу, який для автотранспорту становить 10 діб, а у разі переміщення в зоні діяльності однієї митниці - 5 діб. У разі перевищення строку, а також за потребою змінити водія/тягача транспортного засобу необхідно завчасно інформувати про це митницю: [email protected].

3. Про обов'язковість пред'явлення товарів митному органу, що стосується усіх суб'єктів, крім підприємств, які працюють у межах і відповідно до митних спрощень (АЕО або NCTS). У зоні діяльності Волинської митниці організовано 8 місць доставки вантажів для автотранспорту. Черг для заїзду у визначені зони митного контролю на цей час нема.

"Від злагодженості наших спільних зусиль залежить, наскільки швидко ми подолаємо наслідки тривалої блокади "Ягодина", - наголошують на митниці.

На фото від 4 грудня 2023 року: Асоціація міжнародних автомобільних перевізників України - АсМАП України вимагає розблокувати державний кордон.

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Теги: Волинська митниця, Ягодин
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