Хакерська атака на «Київстар»: у поліції Волині запрацював додатковий телефон для звернень громадян

Хакерська атака на «Київстар»: у поліції Волині запрацював додатковий телефон для звернень громадян
У зв’язку із масштабним збоєм на території країни мережі зв’язку
мобільного оператора ПрАТ «Київстар», з метою забезпечення функціонування альтернативних джерел звернення громадян до поліції,
забезпечено функціонування додаткового номеру мобільного телефону для прийому дзвінків громадян.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Тепер за допомогою до волинських поліцейських можна звернутися ще й за номером 095 295 04 33 в мережі Telegram, WhatsApp, Signal.

"На цю додаткову лінію ви можете повідомити про правопорушення, підозрілих осіб та небезпечні предмети, або ж якщо потребуєте допомоги.

Інформацію бажано надсилати у вигляді текстових повідомлень через вказані канали зв’язку", - йдеться в повідомленні.

Лінія 102 працює в штатному режимі, як і раніше.

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Теги: Київстар, збій, поліція, Волинь
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