Хакерська атака на «Київстар»: у поліції Волині запрацював додатковий телефон для звернень громадян

У зв’язку із масштабним збоєм на території країни мережі зв’язкумобільного оператора ПрАТ «Київстар», з метою забезпечення функціонування альтернативних джерел звернення громадян до поліції,забезпечено функціонування додаткового номеру мобільного телефону для прийому дзвінків громадян.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Тепер за допомогою до волинських поліцейських можна звернутися ще й за номером 095 295 04 33 в мережі Telegram, WhatsApp, Signal."На цю додаткову лінію ви можете повідомити про правопорушення, підозрілих осіб та небезпечні предмети, або ж якщо потребуєте допомоги.Інформацію бажано надсилати у вигляді текстових повідомлень через вказані канали зв’язку", - йдеться в повідомленні.Лінія 102 працює в штатному режимі, як і раніше.