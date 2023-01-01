Поліція евакуювала маму із 6 дітьми із села на Чернівщині

евакуювали родину з шістьма дітьми з обстрілюваного прикордонного села.



Про це повідомляє Нацполіція в телеграмі.



Керівник та два дільничні офіцери Семенівського підрозділу поліції Новгород-Сіверського району допомогли матері з шістьма маленькими дітками віком від 2 місяців до 11 років переїхати у безпечне місце.



Поліцейські вивезли не лише багатодітну сім’ю, а й їхніх домашніх улюбленців.







Тепер родина в безпеці - вперше за 20 місяців.







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