Волинські медики передали ЗСУ «ніштяків» на пів мільйона

Волинські медики передали ЗСУ «ніштяків» на пів мільйона
Працівники Волинського обласного центру контролю та профілактики хвороб і його структурних підрозділів продовжують допомагати Силам оборони.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.

За минулий місяць за зібрані кошти медики придбали квадрокоптер Mavic вартістю понад 70 тисяч гривень. Також вони долучилися до купівлі необхідних речей для військових, чиї рідні працюють колективі центру. Зокрема придбали теплові елементи, що допомагають бійцям зігрітися холодної пори.

Працівники центру продовжують частувати домашньою консервацією та іншими смаколиками військових, котрі перебувають на лікуванні в області.

Загалом цього року на потреби ЗСУ закуплено і передано необхідного на понад півмільйона гривень. Окрім того, для 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого переказано більш як 600 тисяч гривень.

«Долучаються до важливої справи підтримки Збройних Сил України й діти та внуки працівників установи. Завдяки своїм талантам і вмінням, а головне – великому бажанню, юні патріоти стають благодійниками для тих, хто захищає їх на передовій. Ми продовжуємо допомагати українському війську, донатимо індивідуально, долучаємося до акцій у своїх громадах. Разом наближаємо Перемогу!» - йдеться у повідомленні.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: допомога, ЗСУ, наближають перемогу
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Зміст статті позитивний. Дякую.
Єдине зауваження щодо назви. Фєня - не найкращий спосіб викладання матеріалу.
Особливо якщо ні автор, ні редактор не ботають.
Відповісти
Вибір редактора
Квартира-смітник у Луцьку навіть після смерті її господині завдає клопотів сусідам
Ремонт в мороз: у Володимирській міськраді пояснили, що роблять у сквері Героїв Майдану
У Луцьку в магазинах Vodafone – черги: не вистачає стартових пакетів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Як вступити до лав Луцької тероборони: інструкція
Сьогодні, 18:51
Бюджет треба витрачати на військо, - волинський депутат, який воює у ЗСУ
Сьогодні, 18:28
Волинські медики передали ЗСУ «ніштяків» на пів мільйона
Сьогодні, 18:04
У Луцьку зросте кількість дітей, яких харчуватимуть у школах безплатно
Сьогодні, 17:57
У Ковелі попрощалися з двома Героями Вячеславом Тимченком та Назарієм Бодняком
Сьогодні, 17:36
Схожі новини
Працівники луцької мерії придбали для ЗСУ авто і дрони Працівники луцької мерії придбали для ЗСУ авто і дрони
11 грудень, 15:49
В Європі продадуть шедеври «волинського Фаберже». Гроші – на ЗСУ В Європі продадуть шедеври «волинського Фаберже». Гроші – на ЗСУ
08 грудень, 18:33
Волинські господині напекли смаколиків для поранених воїнів Волинські господині напекли смаколиків для поранених воїнів
05 грудень, 12:40
Із Луцька вчергове передали допомогу для ЗСУ Із Луцька вчергове передали допомогу для ЗСУ
30 листопад, 18:29
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Як вступити до лав Луцької тероборони: інструкція
Сьогодні, 18:51
 0
Бюджет треба витрачати на військо, - волинський депутат, який воює у ЗСУ
Сьогодні, 18:28
 0
Волинські медики передали ЗСУ «ніштяків» на пів мільйона
Сьогодні, 18:04
 0
У Луцьку зросте кількість дітей, яких харчуватимуть у школах безплатно
Сьогодні, 17:57
 0
Як виглядати трендово взимку 2023-24: чому варто обрати магазин одягу Garne*
Сьогодні, 17:52
 0
Медіа
відео
1/8