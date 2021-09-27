У Луцьку на Львівській автомобіль збив 13-річну дівчинку

У Луцьку на Львівській автомобіль збив 13-річну дівчинку
У Луцьку автомобіль збив дитину.

Аварія трапилася близько 12 години на вулиці Львівській, повідомили Інформаційному агентству Волинські Новини у ГУНП Волині.

Водій автомобіля Daewoo допустив наїзд на 13-річну пішохідку, яка переходила дорогу по нерегульованому пішохідному переході.

У дівчинки - важка черепно-мозкова травма. Вона без свідомості, її доправили до лікарні.

Водій за кермом був тверезий.
У Луцьку на Львівській автомобіль збив 13-річну дівчинку

На місці працюють слідчі Луцького РУП. Відомості внесуть до ЄРДР за ст. 286 ККУ.

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Теги: Луцьк, аварія, дитина
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