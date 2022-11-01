Луцька бібліотека за рік здала на макулатуру майже тонну російських книг

Луцька бібліотека за рік здала на макулатуру майже тонну російських книг
У Волинській бібліотеці для юнацтва в рамках акції "Скажи НІ російській літературі" упродовж 2023 року зібрали 1 955 кілограмів російськомовної літератури. Зібране передали заготівельникам на макулатуру.

Як розповіла Суспільному телефоном директорка книгозбірні Алла Єфремова, завдяки ініціативі на потреби військовослужбовців і на матеріали для плетіння маскувальних сіток вдалося залучили 5 912 гривень. Каже: серед зібраної літературу на утилізацію — художні книжки, журнали, енциклопедії тощо.

Зі слів директорки Волинської бібліотеки для юнацтва, обсяги літератури, що приносять люди в рамках ініціативи, наразі зменшилися.

"Люди, вочевидь, уже почистили свої книжкові полиці, але все ще приносять. Приносили по-різному: від кількох книг і був випадок, що десь до ста кілограмів привезли нам. Також були випадки, що наші працівники їздили до читачів додому, які просили забрати російськомовні книжки", — сказала Алла Єфремова.

Ініціативу зі збору російськомовної літератури, котру здають на макулатуру, а виручені кошти — на ЗСУ, започаткували 4 вересня 2022 року. Торік, зазначила Алла Єфремова, здали 1 962 кілограми літератури, за яку отримали 6 410 гривень, а 2023-го за майже дві тонни макулатури вторгували 5 912 гривень, які передали на потреби армії.

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Теги: Луцьк, Волинь, література, російська, бібліотека, макулатура
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