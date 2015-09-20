Волинянин продає готель і ресторан біля митниці, щоб добудувати храм

Волинянин продає готель і ресторан біля митниці, щоб добудувати храм
На Волині продають торговий комплекс, розміщений у Любомльському районі на митниці «Ягодин», бо хочуть добудувати церкву.

Відповідне оголошення опублікували на одній з платформ для продажів, передає Конкурент.

Автор оголошення Євген зазначив, що будує храм і йому потрібні гроші на накриття та добудову. Тому чоловік вирішив виставити на продаж торговий комплекс, який знаходиться в людному місці за 50 м від Центральної Ягодинської митниці та 50 м від залізничної станції «Ягодин», на якій зупиняється рейковий автобус Ковель – Хелм.

Власник додав, що за 300 м від комплексу знаходиться озеро, земляна ділянка знаходиться в приватній власності.

Торговий комплекс включає в себе: кафе-бар, готельні номери, автомийку та стоянку автомобілів.

«Приміщення з сучасним євроремонтом, присутні комунікації (телефон, інтернет), а також власне автономне опалення (стоїть чеський котел на тверде паливо) та своя свердловина. Є тепла вода, яку підігрівають два болєри. По території комплексу розміщені камери спостереження, що дозволяє спостерігати за ним через інтернет. Подвір’я комплексу викладене бруківкою,

"На в’їзді стоять ковані ворота. Гараж в якому розміщена авто мийка обкладений плиткою та має оглядову яму. Присутнє місце для охоронця", – йдеться у повідомленні.

Оголошена вартість – 130 000 $.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Київ, оголошення, храм
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Навіть не знаю що більше зло.
Відповісти
Вибір редактора
Невтомні: як подвір'я лучан Наталки та Володимира Грушок стало волонтерським центром
«До наших дітей приходить лише Миколай і ніякого Діда Мороза», - волинська етнологиня
Не сніжинки і не зайчики: які новорічні костюми шукають для дітей у Луцьку і яка ціна
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку вулицю Крилова хочуть перейменувати на честь загиблого захисника
18 грудень, 23:43
Мобілізація жінок є імовірною, якщо це буде потрібно для оборони країни, - нардепка
18 грудень, 23:12
Волинянин продає готель і ресторан біля митниці, щоб добудувати храм
18 грудень, 22:49
Бюджет Луцької громади-2024: відбулися громадські слухання
18 грудень, 22:19
Дрони, старлінки, зарядні станції та інструмент: Луцька громада передала чергову партію допомоги для ЗСУ
18 грудень, 21:47
Схожі новини
Під Києвом відкрили перший в Україні храм східних бойових мистецтв. ВІДЕО Під Києвом відкрили перший в Україні храм східних бойових мистецтв. ВІДЕО
20 вересень, 2015, 03:15
У Києві уламки балістичної ракети впали у двір багатоквартирного будинку. ФОТО У Києві уламки балістичної ракети впали у двір багатоквартирного будинку. ФОТО
13 грудень, 11:18
Нічна атака на Київ: постраждали понад 50 людей, пошкоджені медзаклади і будинки Нічна атака на Київ: постраждали понад 50 людей, пошкоджені медзаклади і будинки
13 грудень, 08:42
У київському метро запустять човниковий рух – досвід ще з 80-х років У київському метро запустять човниковий рух – досвід ще з 80-х років
12 грудень, 12:36
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
19 грудня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
У Луцьку вулицю Крилова хочуть перейменувати на честь загиблого захисника
18 грудень, 23:43
 0
Мобілізація жінок є імовірною, якщо це буде потрібно для оборони країни, - нардепка
18 грудень, 23:12
 0
Волинянин продає готель і ресторан біля митниці, щоб добудувати храм
18 грудень, 22:49
 0
Бюджет Луцької громади-2024: відбулися громадські слухання
18 грудень, 22:19
 0
Медіа
відео
1/8