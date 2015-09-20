Волинянин продає готель і ресторан біля митниці, щоб добудувати храм
18 грудень, 22:49
На Волині продають торговий комплекс, розміщений у Любомльському районі на митниці «Ягодин», бо хочуть добудувати церкву.
Відповідне оголошення опублікували на одній з платформ для продажів, передає Конкурент.
Автор оголошення Євген зазначив, що будує храм і йому потрібні гроші на накриття та добудову. Тому чоловік вирішив виставити на продаж торговий комплекс, який знаходиться в людному місці за 50 м від Центральної Ягодинської митниці та 50 м від залізничної станції «Ягодин», на якій зупиняється рейковий автобус Ковель – Хелм.
Власник додав, що за 300 м від комплексу знаходиться озеро, земляна ділянка знаходиться в приватній власності.
Торговий комплекс включає в себе: кафе-бар, готельні номери, автомийку та стоянку автомобілів.
«Приміщення з сучасним євроремонтом, присутні комунікації (телефон, інтернет), а також власне автономне опалення (стоїть чеський котел на тверде паливо) та своя свердловина. Є тепла вода, яку підігрівають два болєри. По території комплексу розміщені камери спостереження, що дозволяє спостерігати за ним через інтернет. Подвір’я комплексу викладене бруківкою,
"На в’їзді стоять ковані ворота. Гараж в якому розміщена авто мийка обкладений плиткою та має оглядову яму. Присутнє місце для охоронця", – йдеться у повідомленні.
Оголошена вартість – 130 000 $.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Відповідне оголошення опублікували на одній з платформ для продажів, передає Конкурент.
Автор оголошення Євген зазначив, що будує храм і йому потрібні гроші на накриття та добудову. Тому чоловік вирішив виставити на продаж торговий комплекс, який знаходиться в людному місці за 50 м від Центральної Ягодинської митниці та 50 м від залізничної станції «Ягодин», на якій зупиняється рейковий автобус Ковель – Хелм.
Власник додав, що за 300 м від комплексу знаходиться озеро, земляна ділянка знаходиться в приватній власності.
Торговий комплекс включає в себе: кафе-бар, готельні номери, автомийку та стоянку автомобілів.
«Приміщення з сучасним євроремонтом, присутні комунікації (телефон, інтернет), а також власне автономне опалення (стоїть чеський котел на тверде паливо) та своя свердловина. Є тепла вода, яку підігрівають два болєри. По території комплексу розміщені камери спостереження, що дозволяє спостерігати за ним через інтернет. Подвір’я комплексу викладене бруківкою,
"На в’їзді стоять ковані ворота. Гараж в якому розміщена авто мийка обкладений плиткою та має оглядову яму. Присутнє місце для охоронця", – йдеться у повідомленні.
Оголошена вартість – 130 000 $.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
Навіть не знаю що більше зло.
Вибір редактора
Останні новини
Мобілізація жінок є імовірною, якщо це буде потрібно для оборони країни, - нардепка
18 грудень, 23:12
Волинянин продає готель і ресторан біля митниці, щоб добудувати храм
18 грудень, 22:49
Бюджет Луцької громади-2024: відбулися громадські слухання
18 грудень, 22:19
Дрони, старлінки, зарядні станції та інструмент: Луцька громада передала чергову партію допомоги для ЗСУ
18 грудень, 21:47