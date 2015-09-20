Волинянин продає готель і ресторан біля митниці, щоб добудувати храм





Відповідне оголошення опублікували на одній з платформ для продажів, передає



Автор оголошення Євген зазначив, що будує храм і йому потрібні гроші на накриття та добудову. Тому чоловік вирішив виставити на продаж торговий комплекс, який знаходиться в людному місці за 50 м від Центральної Ягодинської митниці та 50 м від залізничної станції «Ягодин», на якій зупиняється рейковий автобус Ковель – Хелм.



Власник додав, що за 300 м від комплексу знаходиться озеро, земляна ділянка знаходиться в приватній власності.



Торговий комплекс включає в себе: кафе-бар, готельні номери, автомийку та стоянку автомобілів.



«Приміщення з сучасним євроремонтом, присутні комунікації (телефон, інтернет), а також власне автономне опалення (стоїть чеський котел на тверде паливо) та своя свердловина. Є тепла вода, яку підігрівають два болєри. По території комплексу розміщені камери спостереження, що дозволяє спостерігати за ним через інтернет. Подвір’я комплексу викладене бруківкою,



"На в’їзді стоять ковані ворота. Гараж в якому розміщена авто мийка обкладений плиткою та має оглядову яму. Присутнє місце для охоронця", – йдеться у повідомленні.



Оголошена вартість – 130 000 $.

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