Дев’ятеро волинян отримали високі державні нагороди. ФОТО

Юрій Погуляйко зустрівся та вручив державні відзнаки волонтерам, педагогу та донорам крові.



Про це повідомили у пресслужбі Волинської ОВА.



Зокрема, орденом «За заслуги» ІІІ ступеня нагороджено 20-річного тракториста підприємства «Луцькспецкомунтранс» Олександра Гороховського. Хлопець їздив на Херсонщину, аби допомогти місцевим жителям ліквідовувати наслідки вибуху на Каховській ГЕС.



Також почесне звання «Заслужений донор України» присвоєно волинянам Михайлу Вовчуку та Олегу Парію. А Заслуженим вчителем України стала учителька Луцького ліцею №9 Оксана Мала. Відповідний Указ підписав Глава держави напередодні професійного свята освітян, аби відзначити найкращих.



Крім того, Юрій Погуляйко вручив відзнаку президента України «Золоте серце» волонтеру, директору благодійного фонду «Доброта» Андрію Микитину за допомогу нашим військовим.



На жаль, не всі змогли приїхати у Луцьк, тому нагороди передали ще чотирьом краянам. А саме медалі «За працю і звитягу» невдовзі одержать водії місцевої пожежної охорони комунальної установи «Центр безпеки громадян Камінь-Каширської міської ради» Вадим Коніщук з села Брониця та Сергій Склезь з села Воєгоща.



Також почесне звання «Заслужений донор України» присвоєно Валентину Крючкову та Петру Томчуку.



«Вітаю кожного із заслуженою нагородою, бажаю міцного здоров’я та Перемоги», – зазначив начальник Волинської ОВА.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Голова Волинської ОВАзустрівся та вручив державні відзнаки волонтерам, педагогу та донорам крові.Про це повідомили у пресслужбі Волинської ОВА.Зокрема, орденом «За заслуги» ІІІ ступеня нагороджено 20-річного тракториста підприємства «Луцькспецкомунтранс». Хлопець їздив на Херсонщину, аби допомогти місцевим жителям ліквідовувати наслідки вибуху на Каховській ГЕС.Також почесне звання «Заслужений донор України» присвоєно волинянамта. А Заслуженим вчителем України стала учителька Луцького ліцею №9. Відповідний Указ підписав Глава держави напередодні професійного свята освітян, аби відзначити найкращих.Крім того, Юрій Погуляйко вручив відзнаку президента України «Золоте серце» волонтеру, директору благодійного фонду «Доброта»за допомогу нашим військовим.На жаль, не всі змогли приїхати у Луцьк, тому нагороди передали ще чотирьом краянам. А саме медалі «За працю і звитягу» невдовзі одержать водії місцевої пожежної охорони комунальної установи «Центр безпеки громадян Камінь-Каширської міської ради»з села Брониця таз села Воєгоща.Також почесне звання «Заслужений донор України» присвоєнота«Вітаю кожного із заслуженою нагородою, бажаю міцного здоров’я та Перемоги», – зазначив начальник Волинської ОВА.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію