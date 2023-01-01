В українця в «Угринові» вилучили величезне колекцію старовинних монет

В українця в «Угринові» вилучили величезне колекцію старовинних монет
У пункті пропуску «Угринів» прикордонники спільно з митниками припинили спробу вивозу до Польщі колекції монет.

Про це в фейсбуці повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби.

27-річний наш краянин до сусідньої країни слідував пасажиром мікроавтобуса. Під час перевірки оглядовики, серед особистих речей, виявили близько сотні монет різних номіналів, а також декілька старовинних ювелірних прикрас.

За цим фактом прикордонники поінформували працівників Нацполіції.

Речі, які можуть становити культурну та історичну цінність, вилучено. Триває експертиза.

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Теги: кордон, Україна
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