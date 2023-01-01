В українця в «Угринові» вилучили величезне колекцію старовинних монет

спробу вивозу до Польщі колекції монет.



Про це в фейсбуці повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби.



27-річний наш краянин до сусідньої країни слідував пасажиром мікроавтобуса. Під час перевірки оглядовики, серед особистих речей, виявили близько сотні монет різних номіналів, а також декілька старовинних ювелірних прикрас.



За цим фактом прикордонники поінформували працівників Нацполіції.



Речі, які можуть становити культурну та історичну цінність, вилучено. Триває експертиза.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У пункті пропуску «Угринів» прикордонники спільно з митниками припиниликолекції монет.Про це в фейсбуці повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби.27-річний наш краянин до сусідньої країни слідував пасажиром мікроавтобуса. Під час перевірки оглядовики, серед особистих речей, виявили близько сотні монет різних номіналів, а також декілька старовинних ювелірних прикрас.За цим фактом прикордонники поінформували працівників Нацполіції.Речі, які можуть становити культурну та історичну цінність, вилучено. Триває експертиза.

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