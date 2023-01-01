Сесію Луцької райради не провели та депутатам все одно вручили повістки





Як розповів Олександр Гурський, сесія не повноважна через відсутність кворуму, для якого необхідна присутність 28-ми депутатів.



"Буде розпорядження прийнято про скликання сесії в інший раз, всі будуть повідомленні, вибачте, але дана сесія не відбулась", — сказав посадовець.



Попри це до зали засідань прийшли представники центру комплектування та соціальної підтримки із повістками. Начальник відділення військового обліку Юрій Тонконоженко зазначив: вручення повісток законне.



"Наразі ми виконуємо свої службові обов'язки по оповіщенню військовозобов'язаних, які перебувають у нас на обліку. Законом не передбачено, де ми можемо вручати і оповіщати військовозобов'язаних", — сказав працівник ТЦК та СП.



Серед зареєстрованих проєктів рішень, за які мали проголосувати — звернення до президента та Генпрокурора України щодо перевірки діяльності Ківерцівського міського голови Олександра Ковальчука.



Голова райради Олександр Гурський зазначив, що підтримує цей проєкт рішення. "Вчора відбулася президія, одноголосно всі члени фракцій підтримали даний проект рішення. Я, як голова, буду підтримувати, маю на те свої причини. Я не даю жодних оцінок", — сказав посадовець.



На сесію прийшли також жителів Ківерцівської громади, аби дізнатися, чи проголосують за цей проєкт рішення. Зі слів мешканця міста Дмитра Мірчука, в нього особисто назбиралося багато запитань до Олександра Ковальчука щодо проведення тендерних закупівель Ківерцівської міською радою.



"Громада обурена, дуже сильно. Ми вимагаємо, щоб дійсно провели розслідування. Придбали автівки по тендеру швидкі з ношами, а вийшло так, що получилися пікапи. Трактори, де завищена ціна скрізь була. Багато таких питань, є з чим розбиратися", — сказав волинянин.



Скільки повісток вручили депутатам у ТЦК не розголошують, зазначила речниця Уляна Кравчук. Суспільне запитало у голів фракцій у Луцькій райраді про причини відсутності їхніх депутатів.



Чому не зібрали кворум на сесії Луцької райради: що кажуть депутати

Голова фракції "Свобода" в райраді Микола Романюк розповів, що на засідання не було лише однієї людини, одна депутатка склала повноваження та ще двоє депутатів воюють на фронті. Член фракції "Свідомі" у райраді Євгеній Мікоян сказав: депутат Юрій Циганюк на передовій, а депутатка Христина Назар приєдналася дистанційно.



Очільник фракції "Солідарність" у Луцькій районні раді Олександр Новак зазначив: частина його колег відсутні з певних особистих причин, як-от через проблеми зі здоров'ям.



Голова фракції "Батьківщина" в райраді Тетяна Павлова-Багрійчук розповіла, що у всіх обранців громади, котрі сьогодні були відсутні, є поважні причини. "Одна депутат у відрядженні, одна депутат – викладачка, в неї сесія зараз. Одна депутатка — лікар: в неї ургентна хвора, вона помирає. Ніяк не може онлайн", — зазначила депутатка.



Голова фракції "За Майбутнє" в Луцькій райраді Петро Олешко зазначив, що причину відсутність окремих колег з'ясовують. "Можливо, хто захворів. Було більше половини з 13-ти", — сказав депутат.



Серед представників "Аграрної партії України" в райраді був присутній лише очільник фракції Ігор Члек. "Напевно, кожен по своїх причинах відсутній. В кожного не дізнавався — не зобов'язаний", — додав депутат. Голова фракції "Слуга народу" у Луцькій районні раді Юрій Бондарук зазначив, що не з'ясовував, чому на засідання не прийшли його колеги.



Не прийшов на сесію і Ківерцівський міський голова Олександр Ковальчук, хоча, з його слів, на засідання запрошували. Як розповів посадовець телефоном, на кінець року має багато роботи, тому приєднатися не зміг.



"Я вчора тільки зі сходу приїхав. В мене море роботи. В нас зараз йде аудит, нас перевіряють постійно вже три місяці", — додав Олександр Ковальчук.



На наступну сесію проєкт рішення про перевірку діяльності Ківерцівського міського голови знову виноситимуть на голосування, розповів голова Луцької райради Олександр Гурський.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцькій районній раді 22 грудня не відбулося засідання сесії, котре мало розпочатися о 10:00. Із 48-ми діючих обранців громади присутніми були 26 депутатів.Як розповів Суспільному голова районної ради, сесія не повноважна через відсутність кворуму, для якого необхідна присутність 28-ми депутатів."Буде розпорядження прийнято про скликання сесії в інший раз, всі будуть повідомленні, вибачте, але дана сесія не відбулась", — сказав посадовець.Попри це до зали засідань прийшли представники центру комплектування та соціальної підтримки із повістками. Начальник відділення військового облікузазначив: вручення повісток законне."Наразі ми виконуємо свої службові обов'язки по оповіщенню військовозобов'язаних, які перебувають у нас на обліку. Законом не передбачено, де ми можемо вручати і оповіщати військовозобов'язаних", — сказав працівник ТЦК та СП.Серед зареєстрованих проєктів рішень, за які мали проголосувати — звернення до президента та Генпрокурора України щодо перевірки діяльності Ківерцівського міського головиГолова райради Олександр Гурський зазначив, що підтримує цей проєкт рішення. "Вчора відбулася президія, одноголосно всі члени фракцій підтримали даний проект рішення. Я, як голова, буду підтримувати, маю на те свої причини. Я не даю жодних оцінок", — сказав посадовець.На сесію прийшли також жителів Ківерцівської громади, аби дізнатися, чи проголосують за цей проєкт рішення. Зі слів мешканця міста Дмитра Мірчука, в нього особисто назбиралося багато запитань до Олександра Ковальчука щодо проведення тендерних закупівель Ківерцівської міською радою."Громада обурена, дуже сильно. Ми вимагаємо, щоб дійсно провели розслідування. Придбали автівки по тендеру швидкі з ношами, а вийшло так, що получилися пікапи. Трактори, де завищена ціна скрізь була. Багато таких питань, є з чим розбиратися", — сказав волинянин.Скільки повісток вручили депутатам у ТЦК не розголошують, зазначила речниця. Суспільне запитало у голів фракцій у Луцькій райраді про причини відсутності їхніх депутатів.Чому не зібрали кворум на сесії Луцької райради: що кажуть депутатиГолова фракції "Свобода" в райрадірозповів, що на засідання не було лише однієї людини, одна депутатка склала повноваження та ще двоє депутатів воюють на фронті. Член фракції "Свідомі" у райрадісказав: депутатна передовій, а депутаткаприєдналася дистанційно.Очільник фракції "Солідарність" у Луцькій районні радізазначив: частина його колег відсутні з певних особистих причин, як-от через проблеми зі здоров'ям.Голова фракції "Батьківщина" в райрадірозповіла, що у всіх обранців громади, котрі сьогодні були відсутні, є поважні причини. "Одна депутат у відрядженні, одна депутат – викладачка, в неї сесія зараз. Одна депутатка — лікар: в неї ургентна хвора, вона помирає. Ніяк не може онлайн", — зазначила депутатка.Голова фракції "За Майбутнє" в Луцькій райрадізазначив, що причину відсутність окремих колег з'ясовують. "Можливо, хто захворів. Було більше половини з 13-ти", — сказав депутат.Серед представників "Аграрної партії України" в райраді був присутній лише очільник фракції. "Напевно, кожен по своїх причинах відсутній. В кожного не дізнавався — не зобов'язаний", — додав депутат. Голова фракції "Слуга народу" у Луцькій районні радізазначив, що не з'ясовував, чому на засідання не прийшли його колеги.Не прийшов на сесію і Ківерцівський міський голова Олександр Ковальчук, хоча, з його слів, на засідання запрошували. Як розповів посадовець телефоном, на кінець року має багато роботи, тому приєднатися не зміг."Я вчора тільки зі сходу приїхав. В мене море роботи. В нас зараз йде аудит, нас перевіряють постійно вже три місяці", — додав Олександр Ковальчук.На наступну сесію проєкт рішення про перевірку діяльності Ківерцівського міського голови знову виноситимуть на голосування, розповів голова Луцької райради Олександр Гурський.

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