3 ОШБр подякувала для громади з Волині





Про це повідомили на сайті громади.



За сприяння у підвищенні боєздатності 3-ї окремої штурмової бригади та майбутню перемогу України у війні за незалежність Городищенську громаду відзначено Подякою командира ІІІ окремої штурмової бригади Андрія Білецького. Відзнаку було вручено голові сільської ради Світлані Соколюк 26 грудня.



“Ця нагорода – визнання спільної роботи усієї нашої громади з підтримки Збройних Сил України. Зокрема, нашого відповідального бізнесу – платників податків, завдяки яким маємо змогу спрямовувати кошти на потреби наших військових. Продовжуємо працювати для їх підсилення. Це наш обов’язок і невід’ємна частина нашого життя”, – висловила вдячність очільниця Городищенської ТГ.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Городищенську громаду відзначено Подякою ІІІ окремої штурмової бригади.Про це повідомили на сайті громади.За сприяння у підвищенні боєздатності 3-ї окремої штурмової бригади та майбутню перемогу України у війні за незалежність Городищенську громаду відзначено Подякою командира ІІІ окремої штурмової бригади Андрія Білецького. Відзнаку було вручено голові сільської ради26 грудня.“Ця нагорода – визнання спільної роботи усієї нашої громади з підтримки Збройних Сил України. Зокрема, нашого відповідального бізнесу – платників податків, завдяки яким маємо змогу спрямовувати кошти на потреби наших військових. Продовжуємо працювати для їх підсилення. Це наш обов’язок і невід’ємна частина нашого життя”, – висловила вдячність очільниця Городищенської ТГ.

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