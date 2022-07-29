3 ОШБр подякувала для громади з Волині

3 ОШБр подякувала для громади з Волині
Городищенську громаду відзначено Подякою ІІІ окремої штурмової бригади.

Про це повідомили на сайті громади.

За сприяння у підвищенні боєздатності 3-ї окремої штурмової бригади та майбутню перемогу України у війні за незалежність Городищенську громаду відзначено Подякою командира ІІІ окремої штурмової бригади Андрія Білецького. Відзнаку було вручено голові сільської ради Світлані Соколюк 26 грудня.

“Ця нагорода – визнання спільної роботи усієї нашої громади з підтримки Збройних Сил України. Зокрема, нашого відповідального бізнесу – платників податків, завдяки яким маємо змогу спрямовувати кошти на потреби наших військових. Продовжуємо працювати для їх підсилення. Це наш обов’язок і невід’ємна частина нашого життя”, – висловила вдячність очільниця Городищенської ТГ.

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Теги: 3 ОШБр, Городище, допомога, подяка
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