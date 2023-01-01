Волинські громади отримали шкільні автобуси замість тих, які відали на потреби ЗСУ

Волинські громади отримали шкільні автобуси замість тих, які відали на потреби ЗСУ
Заклади освіти Волині отримали ще чотири шкільні автобуси. Начальник ОВА Юрій Погуляйко вручив ключі від нових шкільних автобусів представникам Рожищенської, Локачинської, Підгайцівської та Маневицької громад.

Про це повідомляють на сторінці Волинської ОВА.

Лише тут на початку повномасштабного російського вторгнення в Україну на потреби ЗСУ вилучили 13 шкільних автобусів.

«Забезпечуємо транспортом спочатку ті навчальні заклади, де їх забрали для військових», – зазначив Юрій Погуляйко.

Він написав, що у поточному році придбано 27 шкільних автобусів з 26-ти запланованих за кошти освітньої субвенції та співфінансування з місцевих бюджетів. А саме 26 автобусів марки «ЗАЗ» закупили на загальну суму 77,7 млн гривень. Їх придбали одним договором, тож коли залишилися кошти, вирішили закупити ще один автобус, щоб не повертати субвенцію до держбюджету. Він має марку «ATAMAN» і коштував 3 млн гривень.

Також у 2023 році Волинська область отримала 19 транспортних засобів для підвезення учнів від іноземних партнерів. Крім того, впродовж 2022-2023 років за кошти місцевих бюджетів громадами самостійно придбано 9 шкільних автобусів.

"Отож, завдяки спільним зусиллям держави, місцевих органів влади та підтримці іноземних донорів вдалося забезпечити навчальні заклади Волині 55-ма шкільними автобусами з 66-ти вилучених на потреби ЗСУ", – повідомив начальник ОВА.

Загалом парк шкільних автобусів на сьогодні налічує уже 240 одиниць техніки. Потреба становить ще 39 машин.

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Теги: Волинь, ОВА, автобуси, школи, освіта
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