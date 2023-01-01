Війна забрала життя двох воїнів з Волині

Війна забрала життя двох воїнів з Волині
Колківську селищну об'єднану територіальну громаду огорнув подвійний біль - стало відомо, що війна забрала життя двох військовослужбовців-земляків.

Про це повідомили на сторінці громади.

Військовослужбовець з села Старосілля Квач Олександр Петрович, який вважався зниклим безвісти з 14 вересня 2022року, поблизу н.п.Нестерянка Запорізької області.

На жаль, 29 грудня підтвердилось найгірше, смерть Героя.

Також стало відомо, що помер військовослужбовець Гапончук Володимир Антонович, житель села Старосілля.

Старший сержант в/ч А0296 Володимир Гапончук, який був призваний на військову службу 26 лютого 2022 року, помер 28 грудня 2023 в Миколаївській області.

В громаді, розпорядженням селищного голови оголошено триденний траур.

Про час зустрічі траурних кортежів та чин поховання повідомлять додатково.

Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost dисловлює щирі співчуття родинам та близьким воїнів. Нехай добрий, світлий спомин про Героїв назавжди залишиться в пам'яті рідних та усіх хто знав наших Захисників/

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Теги: Волинь, смерть, Колки, Старосілля, війна
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