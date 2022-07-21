Гнав 110 км за годину: патрульні оштрафували нетверезого водія

Патрульні склали адміністративні матеріали на водія у стані спʼяніння, який перевищив швидкість. Подія трапилася сьогодні, 1 січня, о 12-й годині на автодорозі поблизу села Переспа Луцького району.Про це повідомили у патрульній поліції Волині."Патрульні, які контролювали швидкісний режим за допомогою лазерного вимірювача TruCAM, зафіксували, що керманич автомобіля марки Seat Alhambra їхав зі швидкістю 110 км/год.А під час перевірки документів у 22-річного водія інспектори помітили у нього ще й ознаки алкогольного сп’яніння. Керманич пройшов огляд на місці події, Драгер показав результат 0, 46 проміле", - йдеться у повідомленні.На водія поліцейські склали протокол за ст. 130 (Керування у стані сп’яніння) КУпАП. Санкція статті передбачає штраф у сумі 17 000 гривень та позбавлення права керування строком на один рік. Також на громадянина винесли постанову за ч. 4 ст. 122 (Перевищення встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів більш як на п’ятдесят кілометрів на годину) КУпАП. Штраф за це правопорушення становить 1 700 гривень.