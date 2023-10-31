На Волині під колесами автомобіля загинув 14-річний хлопець

На Волині під колесами автомобіля загинув 14-річний хлопець
У Ковельському районі внаслідок автопригоди загинув 14-річний хлопець.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Трагедія трапилася учора, 4 січня, по вулиці Незалежності у селі Пульмо.

Під колеса автомобіля ВАЗ – 21230 потрапив 14-річний школяр, хлопець загинув на місці.

За фактом ДТП слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.

Слідство триває.

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Теги: Волинь, ДТП, школяр, смерть
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