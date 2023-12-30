Серед загиблих – 3-річна дівчинка з батьками: у Покровському завершили пошуково-рятувальні роботи

Серед загиблих – 3-річна дівчинка з батьками: у Покровському завершили пошуково-рятувальні роботи
У Покровському районі на Донеччині завершено пошуково-рятувальні роботи на місцях обстрілів. Загиблих шукали за допомогою собак, натренованих на пошук останків.

Слідчі оглядають знайдені фрагменти тіл, криміналісти вилучають біологічні зразки та проводять ідентифікацію. Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, пише ТСН.

"Наразі вдалося встановити 5 жертв. Упізнано трьох загиблих з с. Рівне – трирічну дівчинку, її тата й маму, 32 та 30 років. У Покровську встановлено 34-річного чоловіка та 37-річну жінку", – йдеться у повідомленні.

Криміналісти продовжують ідентифікацію фрагментів тіл.

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Теги: Україна, обстріл, Покровське
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