Банда шахраїв із Запоріжжя пропонувала рейкову роботу за кордоном

Запорізькі поліцейські затримали-рекрутерів, які пропонували фейкову роботу за кордоном.Про це повідомляє у телеграмі Нацполіція.Поліцейські встановили, що до незаконної схеми причетні троє запоріжан, віком від 21 до 25 років.Вони розміщували оголошення в мережі з пропозиціями послуг із працевлаштування в країнах Європи. Потенційні заробітчани зв’язувались з псевдо-рекрутерами за вказаними телефонами.Після обговорення нюансів угоди зловмисники брали передплату за свої послуги та зникали.Жертвами аферистів стали понад 10 громадян із різних областей країни.Правоохоронці за силової підтримки спецпризначенців КОРД провели низку обшуків за місцями мешкання фігурантів – у Запоріжжі та Львові.