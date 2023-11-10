Поліція впіймала чоловіка, який вирізав нацпарк на Волині
Сьогодні, 16:37
Волинські правоохоронці встановили правопорушника, який зрізав дерева у Шацькому національному природному парку.
Про це повідомляє сектор комунікації ГУНП Волині.
Зловмисника на території Шацького національного природного парку виявили працівники лісового господарства.
На місце прибули співробітники любомльської поліції. З’ясувалось, що 49-річний житель Ковельського району, у лісі поблизу села Острів’я, за допомогою бензопили здійснював незаконну порубку дерев.
З місця події поліцейські вилучили бензопилу, зрізи пнів та зрізані дерева.
За цим фактом слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 246 Кримінального кодексу України. Мова йде про незаконну порубку лісу.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу або арешту на строк до шести місяців, або до трьох років обмеження чи позбавлення волі.
Досудове розслідування триває.
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Про це повідомляє сектор комунікації ГУНП Волині.
Зловмисника на території Шацького національного природного парку виявили працівники лісового господарства.
На місце прибули співробітники любомльської поліції. З’ясувалось, що 49-річний житель Ковельського району, у лісі поблизу села Острів’я, за допомогою бензопили здійснював незаконну порубку дерев.
З місця події поліцейські вилучили бензопилу, зрізи пнів та зрізані дерева.
За цим фактом слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 246 Кримінального кодексу України. Мова йде про незаконну порубку лісу.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу або арешту на строк до шести місяців, або до трьох років обмеження чи позбавлення волі.
Досудове розслідування триває.
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