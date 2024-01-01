Синоптики попередили волинян про небезпеку хуртовини
Сьогодні, 13:58
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував попередження про небезпечні метеорологічні явища.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.
«13 січня вночі та вранці, в Луцьку та по області, очікуються пориви вітру 15-20 м/с, хуртовина. Рівень небезпечності – І, жовтий», - йдеться у повідомленні.
Окрім того, 13-21 січня в Луцьку та по області збережеться ожеледиця.
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Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.
«13 січня вночі та вранці, в Луцьку та по області, очікуються пориви вітру 15-20 м/с, хуртовина. Рівень небезпечності – І, жовтий», - йдеться у повідомленні.
Окрім того, 13-21 січня в Луцьку та по області збережеться ожеледиця.
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