Скульки окупантів та техніки противника знищили захисники України за минулу добу
Сьогодні, 09:42
Сили оборони України щодня нищать окупантів, які вдерлися на наші землі. За минулу добу українські воїни знищили понад 700 солдатів, 10 танків та 11 ББМ противника.
Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.01.24 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 376030 (+760) осіб,
танків ‒ 6181 (+10) од,
бойових броньованих машин ‒ 11466 (+11) од,
артилерійських систем – 8875 (+7) од,
РСЗВ – 968 (+1) од,
засоби ППО ‒ 655 (+1) од,
літаків – 331 (+0) од,
гелікоптерів – 324 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6936 (+2),
крилаті ракети ‒ 1818 (+0),
кораблі /катери ‒ 23 (+0) од,
підводні човни - 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 11862 (+14) од,
спеціальна техніка ‒ 1392 (+3)
Дані уточнюються.
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Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.01.24 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 376030 (+760) осіб,
танків ‒ 6181 (+10) од,
бойових броньованих машин ‒ 11466 (+11) од,
артилерійських систем – 8875 (+7) од,
РСЗВ – 968 (+1) од,
засоби ППО ‒ 655 (+1) од,
літаків – 331 (+0) од,
гелікоптерів – 324 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6936 (+2),
крилаті ракети ‒ 1818 (+0),
кораблі /катери ‒ 23 (+0) од,
підводні човни - 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 11862 (+14) од,
спеціальна техніка ‒ 1392 (+3)
Дані уточнюються.
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