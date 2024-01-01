Скульки окупантів та техніки противника знищили захисники України за минулу добу





Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.01.24 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 376030 (+760) осіб,

танків ‒ 6181 (+10) од,

бойових броньованих машин ‒ 11466 (+11) од,

артилерійських систем – 8875 (+7) од,

РСЗВ – 968 (+1) од,

засоби ППО ‒ 655 (+1) од,

літаків – 331 (+0) од,

гелікоптерів – 324 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6936 (+2),

крилаті ракети ‒ 1818 (+0),

кораблі /катери ‒ 23 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 11862 (+14) од,

спеціальна техніка ‒ 1392 (+3)

Дані уточнюються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сили оборони України щодня нищать окупантів, які вдерлися на наші землі. За минулу добу українські воїни знищили понад 700 солдатів, 10 танків та 11 ББМ противника.Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.01.24 орієнтовно склали:особового складу ‒ близько 376030 (+760) осіб,танків ‒ 6181 (+10) од,бойових броньованих машин ‒ 11466 (+11) од,артилерійських систем – 8875 (+7) од,РСЗВ – 968 (+1) од,засоби ППО ‒ 655 (+1) од,літаків – 331 (+0) од,гелікоптерів – 324 (+0) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6936 (+2),крилаті ракети ‒ 1818 (+0),кораблі /катери ‒ 23 (+0) од,підводні човни - 1 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн – 11862 (+14) од,спеціальна техніка ‒ 1392 (+3)Дані уточнюються.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію