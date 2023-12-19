Долар опускається: чи стабілізується курс на готівковому ринку





Про це повідомляє



Банкір Тарас Лєсовий розповів про те, що в кінця січня валютний ринок буде доволі різновекторними. Показники хоч і будуть змінюватись, однак ці коливання не будуть значними.



Курсовий діапазон на готівковому ринку формуватиметься з огляду на міжбанк і найімовірніше не перевищить 38 – 40 гривень за долар та 40 – 43 гривні за євро. Коридор очікуваних коливань курсів валют на міжбанку буде в межах 37,5 – 39 гривень за долар та 40,5 – 42,5 гривні за євро.



Банкір виділив такі ознаки фінансового ринку в кінці січня:



курсові зміни на готівковому ринку не будуть більш як 0,5 гривень;

різниця між курсами покупки та продажу на готівковому ринку – 0,6 гривні, на безготівковому – 0,1 гривні, на міжбанку – 0,1 – 0,2 гривні;



при цьому різниця курсу на міжбанку та готівковому ринку не перевищить 1 гривню.



Що вплине на валютний ринок



Безумовно, значний вплив на фінансовий ринок має ситуація на фронті та імовірні атаки ворога на критичну інфраструктуру. Також, не можна відкидати фактор затримки міжнародної допомоги. Лєсовий наголошує, що це питання має вирішитись найближчим часом, інакше імовірне виникнення нових ризиків.



Також важливим є налагодження експорту та вирішення ситуації на кордоні. НБУ продовжує врегулювання імовірних стрибків курсу своєчасними інтервенціями.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Основні коливання валюти відбувалися у кінці 2023 року та у перші тижні 2024 року. Завдяки вдалій політиці регулятора, ситуація стабілізується.Про це повідомляє Економіка24. Банкіррозповів про те, що в кінця січня валютний ринок буде доволі різновекторними. Показники хоч і будуть змінюватись, однак ці коливання не будуть значними.Курсовий діапазон на готівковому ринку формуватиметься з огляду на міжбанк і найімовірніше не перевищить 38 – 40 гривень за долар та 40 – 43 гривні за євро. Коридор очікуваних коливань курсів валют на міжбанку буде в межах 37,5 – 39 гривень за долар та 40,5 – 42,5 гривні за євро.Банкір виділив такі ознаки фінансового ринку в кінці січня:курсові зміни на готівковому ринку не будуть більш як 0,5 гривень;різниця між курсами покупки та продажу на готівковому ринку – 0,6 гривні, на безготівковому – 0,1 гривні, на міжбанку – 0,1 – 0,2 гривні;при цьому різниця курсу на міжбанку та готівковому ринку не перевищить 1 гривню.Безумовно, значний вплив на фінансовий ринок має ситуація на фронті та імовірні атаки ворога на критичну інфраструктуру. Також, не можна відкидати фактор затримки міжнародної допомоги. Лєсовий наголошує, що це питання має вирішитись найближчим часом, інакше імовірне виникнення нових ризиків.Також важливим є налагодження експорту та вирішення ситуації на кордоні. НБУ продовжує врегулювання імовірних стрибків курсу своєчасними інтервенціями.

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