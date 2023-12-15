Для волинських поліцейських на фронті передали допомогу на 1 мільйон

Для волинських поліцейських на фронті передали допомогу на 1 мільйон
Волинські поліцейські, які знищують загарбників у складі штурмової бригади «Лють» та зведених батальйонів, отримали потужну партію техніки.

Про це у фейсбуці інформує поліція Волинської області.

Волинські бійці штурмової бригади «Лють» та зведених батальйонів Нацполіції отримали квадрокоптери, FPV дрони, акумуляторні батареї, тактичні рюкзаки та інші необхідні комплектуючі, завдяки чому продовжують відбивати ворогів та мінусувати їхню техніку.
Для волинських поліцейських на фронті передали допомогу на 1 мільйон
Для волинських поліцейських на фронті передали допомогу на 1 мільйон

Усе це придбано за рахунок одноденного заробітку співробітників поліції Волині, загалом – на понад мільйон гривень.
Для волинських поліцейських на фронті передали допомогу на 1 мільйон
Для волинських поліцейських на фронті передали допомогу на 1 мільйон

Окрім того, бійцям доставили теплий одяг, взуття, продукти, медикаменти та інші важливі речі.
Для волинських поліцейських на фронті передали допомогу на 1 мільйон
Для волинських поліцейських на фронті передали допомогу на 1 мільйон

«Кожен з нас робить свій внесок у майбутню перемогу та підтримує Сили оборони. Бо тільки так і можна перемогти!» - йдеться у повідомленні.
Для волинських поліцейських на фронті передали допомогу на 1 мільйон
Для волинських поліцейських на фронті передали допомогу на 1 мільйон
Для волинських поліцейських на фронті передали допомогу на 1 мільйон
Для волинських поліцейських на фронті передали допомогу на 1 мільйон


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: поліція, війна, наближають перемогу
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Люди протестували проти дамби: чому підтоплює будинки в селах на Камінь-Каширщині
Гречаний хліб та відверта бесіда з монахом: ігумен Никодим розповів про чернече життя
Від яких хвороб можна отримати безкоштовно ліки в аптеках за рецептом лікаря
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
США додатково виділять Україні майже $12 мільярдів
Сьогодні, 14:45
У розвідці підтвердили, що сьогодні готувався обмін полоненими між росією та Україною
Сьогодні, 14:30
Для волинських поліцейських на фронті передали допомогу на 1 мільйон
Сьогодні, 14:13
На Волинь насувається нова хвиля холоду та морозів
Сьогодні, 14:05
У місті на Волині через ГРВІ всі школи переходять на дистанційку
Сьогодні, 13:53
Схожі новини
Поліцейські з Волині знищили на фронті російську бронетехніку Поліцейські з Волині знищили на фронті російську бронетехніку
22 січень, 17:49
Неймовірна історія: «Білі янголи» врятували бабусю з кошеням за 500 м від ворога Неймовірна історія: «Білі янголи» врятували бабусю з кошеням за 500 м від ворога
16 січень, 18:52
Поліцейські під обстрілами рятують коней на покинутій фермі на Харківщині Поліцейські під обстрілами рятують коней на покинутій фермі на Харківщині
08 січень, 16:05
Із лінії фронту поліція під обстрілами евакуювала чоловіка з інсультом Із лінії фронту поліція під обстрілами евакуювала чоловіка з інсультом
15 грудень, 2023, 15:53
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку встановлюють особи чоловіків, які причетні до крадіжок в «Аврорі»
Сьогодні, 15:00
 0
США додатково виділять Україні майже $12 мільярдів
Сьогодні, 14:45
 0
У розвідці підтвердили, що сьогодні готувався обмін полоненими між росією та Україною
Сьогодні, 14:30
 0
Для волинських поліцейських на фронті передали допомогу на 1 мільйон
Сьогодні, 14:13
 0
На Волинь насувається нова хвиля холоду та морозів
Сьогодні, 14:05
 0
Медіа
відео
1/8