Уночі ворог атакував Потавщину та Донеччину

Уночі ворог атакував Потавщину та Донеччину
У ніч на 28 січня 2024 року ворог атакував 8-ма ударними БпЛА типу «Shahed» з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ (рф), двома ракетами «Іскандер-М» по Полтавщині з району Воронезької області (рф) та трьома ЗКР С-300 по Донеччині з тимчасово окупованої території області.

Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.

Атаковано цивільні об’єкти та об’єкти критичної інфраструктури в Полтавській, Донецькій, Запорізькій та Дніпропетровській областях.

Мобільними вогневими групами Повітряних Сил знищено чотири із восьми ворожих БпЛА, якими противник атакував прифронтову зону.

Про ліквідацію наслідків удару «балістикою» повідомлять місцеві адміністрації. Попередньо - без постраждалих.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: війна, росія, атака
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
На Волині після заміни мотора автівка спалахнула в дорозі та згоріла вщент. ВІДЕО
У школі під Луцьком закривають 10-11 класи: батьки обурені
Волиняни відмовляються тримати корів та свиней: на скільки зменшилося поголів'я тварин минулоріч
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Угорщина претендуватиме на територію Закарпаття, якщо Україна програє війну
Сьогодні, 10:18
Уночі ворог атакував Потавщину та Донеччину
Сьогодні, 09:43
Волинський військовий нагороджений медаллю «За оборону міста Бахмут»
Сьогодні, 09:08
У Ковелі горіла квартира в 5-поверхівці: мешканці потруїлися димом
Сьогодні, 08:58
Минулого року у громадському транспорті Луцька виявили майже 12 тисяч «зайців»
Сьогодні, 08:20
Схожі новини
Росіяни вдарили по Кременчуці в річницю атаки на торговий центр в цьому місті Росіяни вдарили по Кременчуці в річницю атаки на торговий центр в цьому місті
27 червень, 2023, 14:25
Легіон «Свобода Росії» набирає до підрозділів тисячі людей для атаки на Москву, – The Times Легіон «Свобода Росії» набирає до підрозділів тисячі людей для атаки на Москву, – The Times
31 травень, 2023, 09:42
Над Києвом наша ППО знищила усі ракети, – КМВА Над Києвом наша ППО знищила усі ракети, – КМВА
29 травень, 2023, 12:59
Вибухи у Києві: в Оболонському районі уламки ракети впали на проїжджу частину дороги. ОНОВЛЕНО Вибухи у Києві: в Оболонському районі уламки ракети впали на проїжджу частину дороги. ОНОВЛЕНО
29 травень, 2023, 11:40
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Угорщина претендуватиме на територію Закарпаття, якщо Україна програє війну
Сьогодні, 10:18
 0
Уночі ворог атакував Потавщину та Донеччину
Сьогодні, 09:43
 0
Волинський військовий нагороджений медаллю «За оборону міста Бахмут»
Сьогодні, 09:08
 0
У Ковелі горіла квартира в 5-поверхівці: мешканці потруїлися димом
Сьогодні, 08:58
 0
Минулого року у громадському транспорті Луцька виявили майже 12 тисяч «зайців»
Сьогодні, 08:20
 0
Медіа
відео
1/8