Поліція Волині: листи з ОП про капітуляцію – російська ІПсО

Поліція Волині: листи з ОП про капітуляцію – російська ІПсО
На електронні скриньки українців почали приходити повідомлення нібито від Офісу Президента України. У них йдеться про «припинення вогню з рф» та «передачу країні-агресору частини територій».

Про це в телеграмі повідомила поліція Волинської області.

Насправді поширювані повідомлення — фейк російської ІПсО, яка має на меті вплинути на морально-психологічний стан громадян України та дискредитувати керівництво держави.
Поліція Волині: листи з ОП про капітуляцію – російська ІПсО

Центр протидії дезінформації та Кіберполіція нагадують: «Не переходьте за сумнівними гіперпосиланнями, адже за ними може ховатися фішинговий ресурс. Ніколи не вводьте конфіденційні дані на підозрілих сайтах. Завантажуйте програми й застосунки лише з офіційних джерел. Використовуйте антивірусне програмне забезпечення. Вчасно оновлюйте операційну систему».

«Довіряйте тільки перевіреній інформації на офіційних сторінках державних органів», - зазначили у волинській поліції.

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Теги: пропаганда, росія
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